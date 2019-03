Destinos a elegir con la llegada de las vacaciones y el calor

Vacaciones y calor, dos ingredientes que nos obligan a pensar que destino elegir. Seguramente muchos querrán huir de las altas temperaturas de la Península. Al otro lado del charco, en Buenos Aires, se registra ahora mismo una temperatura de sólo cuatro grados.



Sin salir del continente americano, Perú puede ser otro destino agradable. En el Machu Picchu el termómetro marca 19 grados. Y si se prefiere algo más de calor, las playas de Cancún nos oferecen en este instante 26 grados.

África y Asia para los más aventureros

En esta época, Asia puede ser otro de los destinos elegidos, aunque habrá que tener cuidado ya que se acerca la época de monzones en gran parte del continente. Para los amantes de los safaris es recomendable dar el salto a África, donde la temperatura no supera los 25 grados.



Luego están los que apuestan por el turismo cultural. Egipto, por ejemplo, es uno de los destinos clásicos. Durante estos días una ruta por las pirámides supone estar dispuestos a sufrir los 33 grados. Pero si decidimos no salir de Europa, Viena es el destino apropiado: l termómetro no pasará de los 22.