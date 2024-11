Desaparecidos dos niños en Torrent después de que un camión chocara contra su casa

Continua la incesante búsqueda de desaparecidos en las zonas más afectadas de la DANA. En las últimas horas se ha conocido que dos niños, de tres y cinco años, llevan desaparecidos desde el pasado martes en Torrent, Valencia.

Ha sido el medio valenciano 'À Punt' el que ha informado este lunes 4 de noviembre: "Buscan a dos niños de tres y cinco años, desaparecidos en Torrent por las lluvias desde el pasado martes. La fuerza del agua hizo que un camión impactara contra la casa y los niños fueron arrastrados por la corriente hasta el barranco", apunta la televisión.

En el vídeo publicado por el medio valenciano se pueden apreciar los terribles daños de la casa en la que vivían los niños: "Estaban los dos pequeños con el padre", decía la reportera . No obstante, el padre pudo salvarse al poder agarrarse a un palo evitando que la fuerza el agua se lo llevara, aunque en estos momentos se encuentra ingresado con heridas graves.

"El panorama aquí es absolutamente desolador", apunta también la periodista de 'À Punt'. Desde que se conoce que ambos niños están desaparecidos se ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda en Torrent para intentar dar con los dos hermanos.

Un bombero francés: "¿Somos los primeros en llegar?"

A solo unos kilómetros, en Alfafar (Valencia), una de las zonas más castigadas por la DANA, se desplazó un equipo de bomberos franceses en los primeros días de la riada. "¿Me está diciendo que somos los primeros auxilios en llegar? ¿No habéis recibido auxilio? Nadie... Bueno, vamos a pedir permiso para daros el material y así todos podemos trabajar", contaba este agente a un joven que se comunicó con el francés y que le explicaba que la ayuda todavía no había llegado: "Aún no ha llegado la Policía de España", decía el joven.

Estos efectivos pertenecían a una ONG que envió equipos a los lugares más afectados a pesar de que España rechazó la ayuda de Francia y de cualquier país extranjero. "Llegada de nuestro equipo de soporte GSCF a España este 1 de noviembre a primera hora de la tarde. Confirmación: primer equipo de rescate desplegado en la zona, listo para evaluar las necesidades y brindar la asistencia necesaria. ¡Gracias por vuestro apoyo y solidaridad!", se puede leer en un post en 'X' del Grupo Francés de Ayuda en Casos de Desastre (GSCF) / Bomberos-GSCF Humanitarios.

En cuanto a la depuración de responsabilidades, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha culpado al Gobierno del retraso con el que se envió el mensaje de alerta a los móviles por la DANA. Denuncia que la Confederación del Júcar no dio "información" suficiente y desactivó en tres ocasiones la "alerta hidrológica". Así lo ha declarado en una entrevista en 'Espejo Público'.

Por otra parte y contestando a Mazón, el jefe de la UME, Javier Marcos, explicó también las limitaciones legales de su unidad. Según Marcos, la UME cuenta con autorización para desplazarse a cualquier punto del territorio español, pero, en situaciones de emergencia de nivel 2, necesitan contar con la orden de intervención de las autoridades autonómicas. "Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza", ha asegurado Marcos. Además, ha explicado que la unidad no intervino con rapidez por una combinación de factores: las condiciones meteorológicas y la espera de la autorización correspondiente.

