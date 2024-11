El jefe de la UME responsabiliza a la Generalitat por tardar en intervenir en la DANA: "No puedo entrar sin su autorización"

En una rueda de prensa en Moncloa que ha tenido lugar tras la reunión del comité de crisis encabezada por el Rey Felipe VI, el jefe de la UME, Javier Marcos, ha explicado las limitaciones legales de su unidad. Según Marcos, la UME cuenta con autorización para desplazarse a cualquier punto del territorio español, pero, en situaciones de emergencia de nivel 2, necesitan contar con la orden de intervención de las autoridades autonómicas. "Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza", ha asegurado Marcos. Además, ha explicado que la unidad no intervino con rapidez por una combinación de factores: las condiciones meteorológicas y la espera de la autorización correspondiente.

El jefe de la UME ha señalado que, antes de recibir la autorización formal, la UME ya había puesto en marcha su protocolo de alerta temprana y despliegue adelantado. Sin embargo, dado el pronóstico meteorológico, Marcos ordenó la movilización de 500 militares del batallón número 3, ubicado en Valencia, quienes se prepararon para actuar con rapidez tan pronto como llegara la autorización autonómica. "Cuando vi lo que se podía venir encima, empleé esas dos herramientas legales de manera que en el batallón número 3, localizado en Valencia, ordené inmediatamente que todos los soldados fueran a sus puestos", ha precisado.

Además, ha explicado que, una vez recibida la autorización, los efectivos de la UME se dirigieron a las áreas afectadas en condiciones difíciles debido a las inclemencias meteorológicas. En la zona de Utiel-Requena, unos 100 militares fueron de los primeros en intervenir, enfrentando bloqueos que limitaron el acceso de otros servicios de emergencia.

Coordinación con la Generalitat

Marcos ha recalcado la importancia de la coordinación con la Dirección de Emergencia de la Generalitat Valenciana, ya que esta es la encargada de gestionar las situaciones de emergencia en su territorio bajo el nivel 2. "Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad autónoma", ha explicado el jefe de la UME, quien asegura que las órdenes de intervención se acataron siguiendo las instrucciones de la autoridad autonómica. En los días sucesivos y a medida que la situación lo exigía, la UME sumó más efectivos en las zonas afectadas, en comunicación constante con la Generalitat.

El general también destaca que el plan de actuación en Valencia incluyó una segunda intervención cuando el tiempo empeoró y aumentaron las necesidades en otras zonas afectadas. En esa ocasión, la UME movilizó a mil militares de cinco batallones, quienes se desplazaron durante la noche para estar operativos al amanecer en varias localidades de la provincia.

Limitaciones en la toma de decisiones

Durante la rueda de prensa, el jefe de la UME ha evitado hacer valoraciones sobre si sería preferible elevar el nivel de emergencia para que el Gobierno central pudiera asumir el mando único en este tipo de situaciones. Marcos ha enfatizado que su prioridad y la de su unidad es "servir para salvar" y que no le corresponde valorar decisiones que exceden su autoridad operativa: "No quiero distraer ni un ápice de mi atención y la de mis soldados en otro tipo de valoraciones".

A pesar de todos los problemas en Valencia, Marcos ha puntualizado que la UME mantiene un operativo en otras comunidades autónomas que también enfrentan riesgos meteorológicos. Actualmente, la UME está en contacto con servicios de emergencia en el sur de Tarragona y en coordinación con Cataluña y Andalucía, donde previamente había amenazas de inclemencias climáticas en provincias como Almería y Cádiz. Además, la unidad está en alerta ante posibles afectaciones en Castilla-La Mancha.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com