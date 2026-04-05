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Interceptan dos paquetes de explosivos cerca de un gasoducto serbio

Las autoridades han abierto una investigación después de encontrar dos mochilas y dos grandes paquetes de explosivos con detonadores a unos cientos de metros del gasoducto 'Balkan Stream'.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic

El presidente de Serbia, Aleksandar VucicEFE

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Iman Benataya
Publicado:

Las autoridades serbias han hallado dos paquetes grandes de explosivos con detonadores, junto con dos mochilas en las inmediaciones de un gasoducto en el norte de Serbia, cerca de Hungría, que abastece a ambos países con gas natural ruso, según afirmó este domingo el presidente serbio, Aleksandar Vucic. "Nuestras unidades encontraron explosivos de gran poder destructivo y las mechas necesarias para su activación", dijo el mandatario a la prensa local durante una visita a las obras en curso para la Expo 2027 que tendrá lugar en Belgrado.

Los explosivos fueron descubiertos no muy lejos del asentamiento de Velebit, a unos cientos de metros del gasoducto "Balkan Stream", una extensión del "TurkStream" que transporta gas natural ruso atravesando Turquía y Bulgaria, y abastece gran parte de Serbia y de Hungría. "El ejército, los servicios de contrainteligencia y la Agencia de Seguridad Militar reaccionaron de inmediato para proteger la estación compresora y el gasoducto", subrayó el presidente serbio. Por el momento no hay información sobre el origen de los explosivos o sobre quién pudo haberlos colocado en ese lugar.

El presidente subrayó que, a raíz del hallazgo, se ha reforzado la protección de las instalaciones energéticas clave y que se están tomando todas las medidas necesarias para prevenir posibles amenazas. Además, Vucic reveló que hoy mismo ha llamado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para discutir esta situación, dado que un eventual ataque a la infraestructura gasística podría desatar una grave escasez de gas en ambos países.

Por su parte, Orbán confirmó la conversación y anunció la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo de Defensa para la tarde de este domingo. Este incidente se produce a una semana de las elecciones legislativas en Hungría, unos comicios considerados cruciales, ya que podrían poner fin a los 16 años de poder con mayorías absolutas que ostenta el conservador partido Fidesz de Orbán.

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