A la venta en internet un manuscrito del siglo XVII que llevaba un siglo desaparecido

La Policía de la Generalitat ha localizado un libro manuscrito del siglo XVII procedente del Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia que desapareció de sus fondos hace un siglo, concretamente a principios del siglo XX, y que había sido puesto a la venta en internet por 71.900 euros por parte de su actual propietario legal.

El documento, de acuerdo a la investigación, es una copia de las ordenanzas del Gremi de Velluters, firmadas en 1479 por Fernando el Católico. El hallazgo proviene de los agentes del Grupo de Patrimonio de Alicante de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana durante sus labores de control, inspección y protección de los bienes culturales.

Gracias a la intervención de la Policía el manuscrito pasará a estar catalogado en el Censo de Patrimonio Documental Valenciano y el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano, con el establecimiento de garantías de protección adecuadas a su valor patrimonial que deberá cumplir su propietario.

El manuscrito desaparecido desde hace un siglo, estaba a la venta en internet

La investigación comenzó cuando los agentes del Grupo de Patrimonio averiguaron una publicación en internet que ponía a la venta por 71.900 euros un "importante manuscrito del Gremio de la Seda". El vendedor que publicó el anuncio en su declaración expresó que desconocía la procedencia del documento, alegando que lo había comprado su padre en los años 70, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Se constató que el padre del vendedor hizo en el año 1992 una gestión con el libro manuscrito, sin que ese hecho repercutiera en su inclusión en un inventario administrativo de protección cultural. Por su parte, los responsables del Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda han identificado el manuscrito como procedente de sus fondos, y sustraído a principios del siglo XX.

En concreto, han comprobado que el ejemplarse encontraba en 1907dentro del inventario de libros y bienes de su biblioteca, pero que ya no lo estaba en el de 1909, y han confirmado que tampoco fue vendido por la institución por lo que se estima que "el manuscrito fue sustraído de allí durante ese lapso de tiempo".

El dueño actual conservará la propiedad del manuscrito

Del resultado de la investigación, se aprecia que es de aplicación la prescripción adquisitiva para la persona que declara ser propietaria del documento, por haber poseído el bien de forma continuada de acuerdo con lo establecido en el Código Civil.

Por ello, una vez se cumplan los trámites para la inclusión del manuscrito en el Censo de Patrimonio Documental Valenciano y el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano, el documento será devuelto a esta persona.

No obstante, se hará con el requisito de que cumpla las medidas específicas de conservaciónque requieren estos bienes, protegidos por la ley estatal de Patrimonio Histórico y la ley autonómica de Patrimonio Cultural, legislación que también establece la obligación de declarar operaciones de compraventa e impone restricciones a la exportación.

El dueño accedió al depósito temporal del manuscrito en el Archivo del Reino de Valencia, para su examen por parte del personal técnico de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, con el fin de verificar sus características.

Contexto histórico

El manuscrito contiene las ordenanzas del Gremi de Velluters, que fueron aprobadas el 16 de febrero de 1479 y ratificadas oficialmente el 13 de octubre del mismo año por Fernando el Católico, que dio además el privilegio de arte a lo que hasta entonces había sido considerado un oficio. Varios años después se ratificaron de nuevo las ordenanzas y se constituyó la Cofradía de San Jerónimo. El manuscrito, un libro de vitela verde encuadernado en terciopelo del mismo color y clavazón de bronce, copia tanto los capítulos de 1479 como los de la Cofradía de San Jerónimo, fundada en 1483.

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