Silleda se planta ante el mal reciclaje: contenedores bloqueados y multas de hasta 2.000 €

Hoy en día, en pleno 2026, paseando por cualquier pueblo o ciudad podemos encontrar grandes islas de contenedores de basura en las que deshacernos de todo tipo de residuos. Reciclar es una labor cada vez más fácil, pero hacerlo correctamente sigue siendo una tarea pendiente en muchos municipios.

Esto es lo que está quedando claro en la localidad pontevedresa de Silleda, donde los operarios de limpieza llevan meses detectando que algunos vecinos, especialmente en las zonas del rural, no están reciclando correctamente.

El principal problema se lo encuentran en el contenedor amarillo, el destinado a plásticos, bricks, y latas, donde han llegado a encontrarse prácticamente de todo… Lo más alarmante, segun nos explica la propia alcaldesa, Paula Fernández, "varios sacos de cal viva".

Por ese motivo han decidido poner en marcha una campaña, en principio de concienciación, pero que podría conllevar multas de hasta 2000 euros para los vecinos que no reciclen correctamente, ya que cada vez que el ayuntamiento envía los residuos mezclados a Sogama, el punto central de reciclaje, se enfrenta a importantes penalizaciones.

¿Y cómo van a proceder? La alcaldesa nos lo explica: "Cuando un contenedor está lleno de impropios y lo tenemos que llevar a la planta a tratar ese contenedor se nos penaliza. En vez de costarnos cero euros su tratamiento nos cuesta dinero y aún encima nos penalizan. Nuestra idea es que cada vez que nuestros operarios localicen un contenedor con impropios dentro lo inmovilicen durante un par de días hasta que se abra un proceso de investigacion. En este proceso intentaremos determinar quien fue la persona que hizo mal el vertido impropio para de alguna manera apercibirlo en un primer momento y si es reincidente acabar sancionándolo, y después nos llevaremos ese contenedor al punto limpio, donde haremos una selectiva nosotros y a partir de ahí lo llevaremos a tratar correctamente a Sogama".

Fernández insiste en que esta medida no tiene un afán recaudatorio, si no de concienciación, y, recordando que desde el Concello están poniendo todas las facilidades para que se pueda reciclar prácticamente todo, insiste en pedir a los vecinos su total colaboración en el cuidado del medioambiente.

"Lo que queremos es concienciar, más que sancionar. Concienciar. Decirle a la gente que lo tiene que hacer bien. Si desde el Concello se han hecho las cosas bien, si ofrecemos a los vecinos el servicio completo de reciclaje,si facilitamos que cualquier cosa que tengan en su casa tengan un contenedor donde echarlo… Lo que pedimos es que ellos nos devuelvan ese gesto y hagan bien ese reciclaje".

Insiste por responsabilidad, y por economía: "Para nosotros, igual que para muchos otros ayuntamientos de Galicia, el servicio de recogida de residuos es deficitario. Y canto menos nos cueste a nosotros menos posibilidades tendremos de tener que subirle el recibo a los vecinos. Porque hay algunas personas que no lo están haciendo bien y eso nos penaliza a los demás" aclara.

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