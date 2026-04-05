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Muere un hombre al incendiarse su piso en Puig-reig

La alerta la dio un vecino del edificio, situado en la calle del Llobregat, que advertía de la presencia de humo y de la posible existencia de una persona atrapada en el interior del piso afectado.

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Archivo - Imagen de archivo ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. - 112 - ArchivoEuropa Press

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Lola Márquez Romero
Publicado:

Un hombre falleció la pasada noche tras declararse un incendio en su vivienda en la localidad barcelonesa de Puig-reig. El suceso movilizó a varios equipos de emergencia y obligó a los vecinos del inmueble, de tres alturas, a permanecer confinados en sus casas mientras se desarrollaban las labores de extinción.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, el aviso se recibió poco antes de la medianoche, en torno a las 23:52 horas. La alerta la dio un vecino del edificio, situado en la calle del Llobregat, que advertía de la presencia de humo y de la posible existencia de una persona atrapada en el interior del piso afectado.

Se desplazaron seis dotaciones de bomberos hasta el lugar. A su llegada, los efectivos iniciaron un operativo para controlar el incendio y garantizar la seguridad del resto de residentes. Mientras parte del equipo trabajaba en la extinción de las llamas, otros bomberos recorrieron el edificio puerta por puerta para indicar a los vecinos que permanecieran en sus viviendas y evitar así riesgos mayores por la propagación del humo.

De forma paralela, una pareja de bomberos accedió al interior del piso siniestrado para localizar a la persona que, según las primeras informaciones, podría encontrarse dentro. Minutos después, lograron hallar al hombre en el cuarto de baño, donde aparentemente se había refugiado del fuego y del humo.

Los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no pudieron salvar su vida y finalmente confirmaron su fallecimiento en el lugar.

El incendio también dejó a otra persona afectada. Una vecina del edificio tuvo que ser atendida por inhalación de humo, aunque su estado no revestía gravedad y fue dada de alta en el mismo punto tras ser valorada por los servicios médicos.

Una vez extinguido el fuego, los bomberos procedieron a ventilar el inmueble para eliminar los restos de humo acumulado en las zonas comunes. Finalizadas estas tareas y tras comprobar que no existía riesgo, los vecinos que habían abandonado sus viviendas pudieron regresar a ellas. Por el momento, se investigan las causas que originaron el incendio.

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