VÍDEO: Rescatan a un hombre que se clavó una hoz en el abdomen en un pueblo de Valencia

Un hombre de 74 años tuvo que ser rescatado este viernes por bomberos del Consorcio provincial de Valencia tras caerse y clavarse una hoz en el abdomen.

El suceso ocurrió en la localidad de Sot de Chera y los efectivos tuvieron que verse obligados a portearlo vadeando un río. La herramienta le produjo varias heridas y, por tanto, fue trasladado al hospital de Llíria tras el rescate.

Sobre las 20:38 de este pasado viernes se movilizó un dispositivo formado por bomberos de Requena, bomberos voluntarios, y unidad de bomberos forestales de Generalitat.

Esta misma semana la Generalitat Valenciana había culminado la reconstrucción de dos pasarelas peatonales sobre el río en Sot de Chera coincidiendo con el inicio de la Semana Santa.

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