Astronautas de Artemis II ya han presenciado la cara oculta de la Luna

Este sábado, 4 de abril, los cuatro astronautas de la misión Artemis II, se dedicaron a poner todo a punto para su sobrevuelo lunar del próximo lunes, 6 de abril. Un recorrido que hará historia al llegar a la cara oculta de la luna y realizar el mayor recorrido hasta ahora desde la Tierra: 406.773 kilómetros (252.757 millas). El equipo está formado por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen

El equipo de Artemis II ve la cara oculta de la Luna

La tripulación de la misión Artemis II anunció desde el espacio en una entrevista proporcionada al canal estadounidense NBC, que ya han tenido su primer vistazo a la cara oculta de la Luna, un hecho histórico ya que serán los primeros humanos en sobrevolarla. La astronauta Christina Koch expresó su asombro: "Anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular. No es la Luna que estoy acostumbrada a ver".

"Y efectivamente, sacamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro", manifestó la primera mujer que está viajando a la Luna en una de las misiones más diversas de la NASA.

Los astronautas compartieron su fascinación por las vistas desde la nave Orión. "El hecho de que solo cuatro de nosotros podamos estar aquí te pone de rodillas", manifestó Hansen. También comentaron que han perdido la noción del tiempo mientras viajan entre la Tierra y la Luna. Preparan ahora el sobrevuelo oficial de la cara oculta, previsto para el lunes, donde también capturarán fotografías y datos científicos de la superficie lunar con apoyo desde Houston (Texas).

Tareas cotidianas en un viaje espacial

Los astronautas tienen entre sus objetivos realizar varios arreglos para que todo esté en su mejor estado. Uno de ellos, arreglar un inodoro que presentaba fallos nuevamente. También se dedicaron a revisar los objetivos potenciales para sus observaciones de la cara oculta de la luna, hito que marcará la historia de la exploración del espacio.

Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II, dijo este sábado en una conferencia de prensa que la observación tendrá un "papel fundamental no solo en la ciencia lunar, sino también en la ciencia planetaria y del sistema solar". También añadió: "Lo utilizamos para comprender los procesos de impacto en todo el sistema solar, uno de los fenómenos más omnipresentes en la totalidad del mismo. Y, con diferencia, nunca antes habíamos posado ojos humanos sobre la mayor parte de ella (la Luna)".

Durante el fin de semana, los cuatro astronautas revisan una lista de las características de la superficie lunar que les solicitó revisar y fotografiar el equipo de la NASA durante su viaje de seis horas. El equipo ya ha compartido nuevas fotos que muestran el satélite natural y su Cuenca Oriental, una de las formaciones de impacto mejor conservadas del satélite natural y que representa una región clave de transición entre la cara visible y la cara oculta del satélite natural.

La Tierra y la Luna a vista de pájaro

La NASA ha destacado que las nuevas imágenes son un hito para el ojo humano, y se han convertido en uno de los varios récords que se esperan conseguir con la misión histórica que abre las puertas a un futuro alunizaje. Se hará historia entre lo cotidiano y sus labores científicas.

La tripulación habló este domingo con la prensa, siendo la entrevista concedida a mayor distancia de la Tierra. El comandante Wiseman dijo al medio NBC que la misión hasta el momento ha sido un "logro magnífico" y afirmó que la capacidad de los astronautas para contemplar tanto la Tierra como la Luna desde su nave espacial ha sido "verdaderamente asombrosa". Además, el equipo no solo ha destacado por sus habilidades científicas, sino por su forma de lidiar con sus rutinas diarias.

La nave Orión, de unos cinco metros de ancho, registró problemas con la evacuación de los residuos del inodoro. Consideran que sea por la orina congelada en una de las líneas de ventilación de la cápsula. Judd Frieling, director de vuelo del equipo de control de Artemis II, dijo en la conferencia de prensa que en el espacio es "muy difícil" manejar los residuos pero que la tripulación ha podido resolver el problema con éxito. Situación que se había presentado desde las primeras horas de vuelo y que fue arreglada por Kosh.

Los astronautas también han podido hablar con sus familias a medida que se alejaban más de la Tierra. La comunicación se ha calificado como "vital" para continuar su misión.

Un viaje de ensueño

El equipo de la misión Artemis II ha logrado dormir "de maravilla", a pesar de que la cápsula Orión que los lleva en su viaje histórico apenas tiene cinco metros de diámetro y ha obligado a dormir a algunos como lo hacen los murciélagos. "Realmente nos encanta dormir aquí arriba; ha sido un día tan largo que creo que nuestros cuerpos están listos para dormir pase lo que pase", dijo a NBC Koch. "La mayoría de nosotros ha estado durmiendo de maravilla", añadió.

El espacio reducido de la cápsula en la que viajan los astronautas ha llamado la atención del público y de la prensa. Sobre todo el como logran descansar y convivir en él. La NASA ha realizado una programación para los diez días que va a durar la misión. En él se incluye tiempo para dormir o tomar pequeñas siestas. El comandante Wiseman explicó que Koch ha estado durmiendo con la cabeza hacia abajo, en medio del vehículo: "Algo así como un murciélago suspendido de nuestro túnel de acoplamiento", detalló en una entrevista con ABC.

Mientras, Glover ha dormido en un rincón de la nave, que es equivalente al tamaño de dos minivans, según la NASA. Hansen duerme estirado en el asiento uno y el comandante Wiseman bajo las pantallas, "por si algo sale mal", añadió. Por otra parte, Koch ha dicho que ha sido una de las formas más cómodas de descansar: "Es un sueño muy profundo, un sueño reparador". Aunque subrayó que la primera vez sintió que algo no iba bien. "Justo al despertar, tal vez sientes que estás cayendo o no reconoces tu entorno, pero es fantástico. Quiero decir, sinceramente, ser humano aquí arriba es una de las cosas más geniales de esta misión.Somos simplemente personas tratando de salir adelante".

La NASA ha utilizado varia canciones para levantar a los astronautas. Destaca que este sábado se levantaron al ritmo de 'Pink Pony Club', de Chappel Roan. La tripulación se dirige a un punto en el que el Sol, la Luna y la nave espacial Orion, se alinearán el próximo lunes. Esto les permitirá observar alrededor del 20% de la cara oculta de la Luna. Nunca antes vista por el ojo humano. Al llegar al punto nombrado, los astronautas habrán logrado la mayor distancia recorrida por un humano desde la Tierra.

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