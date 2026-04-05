Las princesas Beatriz y Eugenia no acuden a la misa de Pascua en Windsor por el escándalo del caso Epstein

Este domingo, la familia real británica asistió a la misa de Pascua en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Con la ausencia de las princesas Beatriz y Eugenia, debido a la polémica de su padre, el expríncipe Andrés, por su vínculo con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Los reyes Carlos III y Camila encabezaron la comitiva, seguidos de los príncipes de Gales, Guillermo (heredero al trono) y Catalina. Además de sus tres hijos, la princesa Ana y su esposo, Timothy Laurence. Por último, le acompañaban el príncipe Eduardo y su familia.

Familia del príncipe Guillermo | Reuters

Por un acuerdo con el rey, las princesas Beatriz y Eugenia, no participaron en el tradicional evento familiar. Fuentes de palacio señalan que esto no significa que no vayan a ser invitadas a otros actos en un futuro. El año pasado, sus padres, Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson, sí estuvieron presentes, al no tratarse de un compromiso oficial, pero en esta ocasión tampoco asisten. Esto se debe al momento de crisis que sufre la monarquía.

Un acto con varias ausencias

En 2025, los príncipes de Gales no acudieron a Windsor, en el suroeste deInglaterra, por encontrarse en su residencia en el condado de Norfolk, en el este del país. Y, en 2024, tampoco acudieron, ya que Catalina estaba en tratamiento oncológico. Mientras, la ausencia de las princesas Beatriz y Eugenia se debe a un motivo totalmente diferente: Los vínculos de su padre con el pederasta Jeffrey Epstein. El expríncipe Andrés fue detenido en febrero por sospechas de conducta indebida en el ejercicio de cargo público al transmitir supuestamente información confidencial del Gobierno británico a Epstein cuando era enviado comercial del Reino Unido.

En 2022, el antiguo duque de York llegó a un acuerdo con la ya difunta Virginia Giuffre para evitar un juicio civil en Estados Unidos por presunto abuso sexual. Ella era menor. Se contó con la intermediación del exempresario, quien falleció en la cárcel en 2019 cuando esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

El rey Carlos III en el pasado mes de octubre, despojó a su hermano de todos sus títulos y su exesposa, Sarah Ferguson, también perdió sus distinciones. Mientas, las sobrinas del monarca sí mantuvieron el estatus de princesas. Sin embargo, la presencia de las nietas de Isabel II se ha visto reducida en actos oficiales tras la publicación de documentos judiciales estadounidenses que las mencionan en el contexto de los contactos de su madre con Epstein.

Según los 'Archivos Epstein', en 2009, Ferguson las llevó a EE.UU. para verse con Epstein, días después de que este saliera de prisión tras ser condenado en 2008 por delitos sexuales contra una menor. Estas ya tenían 19 y 20 años. Las princesas Beatriz y Eugenia, quienes mantienen una buena relación con sus primos, los príncipes Guillermo y Enrique, asistieron con el núcleo de la Familia Real al servicio religioso de Navidad el pasado mes de diciembre en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra.

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