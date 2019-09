El abogado de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández Thiel, ha anunciado este lunes que recurrirá el fallo que condena a su cliente a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, apuntando que esta pena es aún "jurídicamente controvertida". "Entendemos que hay base legal para ello. Yo creo que hay distintos aspectos. En primer lugar, creo que en cuanto a la pena hay jurisprudencia discrepante del Tribunal Supremo sobre la pena de prisión permanente revisable", ha dicho el letrado. Por ello, considera que aún se debe ver "si sería o no aplicable en el presente caso". "Lo recurriremos porque entendemos que es una cuestión jurídicamente todavía controvertida", ha apuntado.

En cuanto a los otros delitos, de lesiones psíquicas y contra la integridad moral, considera que se podría estimar "que se está castigando doblemente unos mismos hechos con independencia de que también estimamos que la intencionalidad no era causar lesiones". "Si se ha castigado como doloso, creemos que esa intención no queda acreditada", ha concluido. Por su parte, la también abogada de Ana Julia Quezada, Beatriz Gámez, ha sostenido que en el caso de la muerte del pequeño Gabriel, por el que su cliente ha sido condenada a prisión permanente revisable, según la "calificación jurídica, esas formas de ocurrir los hechos es un homicidio, no un asesinato, y la pena es diferente".

En declaraciones a los medios, la letrada ha apuntado que recurrirán en apelación el fallo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en "varios aspectos", insistiendo en que "no es un asesinato, sino un homicidio". Ha señalado, además, que "los otros dos delitos de lesiones psíquicas e integridad moral no concurren, queda incluido en la pena de asesinato" por el que ha sido condenada tras ser declarada culpable por un jurado popular o, como defiende la abogada, en el de homicidio.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a la pena de prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada, a la que un jurado popular declaró culpable del asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, en el que además concurre la agravante de parentesco. La acusada ha sido también condenada a tres años de prisión por un delito de lesiones psíquicas con la agravante de parentesco al padre del menor, Ángel Cruz, y a dos años y nueve meses de cárcel por otro delito de lesiones psíquicas a la madre, Patricia Ramírez.