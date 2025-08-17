Efemérides de hoy 17 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 17 de agosto?

El 17 de agosto de 1982, la empresa Philips, en colaboración con Sony, fabrica el primer disco compacto (CD), marcando un hito en la historia de la tecnología musical. El CD es presentado como una revolución frente a los formatos analógicos, ofreciendo sonido digital de alta fidelidad, mayor durabilidad y resistencia al desgaste. El primer álbum comercializado en este formato es The Visitors del grupo ABBA, y su llegada supone el inicio de una nueva era en la industria discográfica, que pronto adoptará el CD como estándar dominante.

El desarrollo del CD fue fruto de años de investigación conjunta entre ingenieros europeos y japoneses, y su impacto fue inmediato: en pocos años desplazó al vinilo y al casete, transformando la forma en que se producía, distribuía y consumía música. Su capacidad de almacenamiento, facilidad de uso y calidad sonora lo convirtieron en el formato preferido durante más de dos décadas. Aunque hoy ha sido superado por lo digital y el streaming, el compact disc sigue siendo recordado como uno de los avances más influyentes en la historia del audio.

Un 17 de agosto, pero de 2020, la Casa del Rey confirma que el rey emérito Juan Carlos I se encontraba en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, tras haber trasladado su residencia fuera de España. La decisión, comunicada por carta a su hijo Felipe VI, es presentada como “meditada” y tomada “con serenidad”, en medio de las investigaciones abiertas sobre el patrimonio del monarca en el extranjero y sus supuestos negocios opacos. La salida se produjo tras la retirada de su asignación pública y la renuncia de Felipe VI a cualquier herencia personal procedente de su padre.

Desde entonces, don Juan Carlos ha mantenido una vida discreta en Abu Dabi, alejado del foco mediático y con visitas puntuales a España, especialmente a Sanxenxo (Pontevedra), donde participa en regatas y se reúne con amigos cercanos.

¿Qué pasó el 17 de agosto?

1502.- Cristóbal Colón toma posesión del territorio de Honduras en nombre de los Reyes de España.

1585.- Los tercios españoles mandados por Alejandro Farnesio entran en la ciudad de Amberes tras un asedio de casi un año.

1717.- Felipe V ordena unificar los estudios superiores de Cataluña en la Universidad de Cervera tras suprimir por decreto todas las universidades catalanas.

1807.- El estadounidense Robert Fulton lanza su barco propulsado por vapor desde el puerto de Nueva York.

1843.- Se crea en España el sello adhesivo de correos, pero el decreto de Fermín Caballero no tuvo efectividad hasta el 1 de enero de 1850.

1930.- Pacto de San Sebastián entre distintos grupos políticos antimonárquicos, que contribuyó al advenimiento de la República.

1958.- Fracaso del primer intento en la Historia de enviar un cohete a la Luna. Estalla en el aire un cohete no tripulado estadounidense.

1962.- Por primera vez, dos astronautas soviéticos dan la vuelta a la Tierra.

1995.- China hace estallar en Lop Nor (región de Xijiang) su 43 bomba nuclear desde 1964, diez veces más potente que la de Hiroshima.

1998.- El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, reconoce ante un jurado que tuvo "una relación inapropiada" con Mónica Lewinsky.

2017.- Atentados en Cataluña con 16 muertos (14 en Las Ramblas de Barcelona), los más sangrientos tras el 11M.

¿Quién nació el 17 de agosto?

1926.- Jiang Zemin, ex presidente de China.

1943.- Robert de Niro, actor estadounidense.

1947.- Pedro Ruiz, "showman" español.

1952.- Nelson Piquet, expiloto brasileño de Fórmula 1.

1956.- Álvaro Pino, ciclista español.

1960.- Sean Penn, actor norteamericano.

1981.- Helen Lindes, modelo española.

¿Quién murió el 17 de agosto?

1786.- Federico II "El Grande", Rey de Prusia.

1945.- Jaime Otero Camps, escultor español.

1965.- Guillermo Fernández Shaw, poeta y actor español.

1987.- Rudolf Hess, militar alemán, lugarteniente de Hitler.

2010.- Francesco Cossiga, expresidente de la República italiana.

2016.- Víctor Mora, escritor, creador del célebre cómic "El Capitán Trueno".

2023.- Hilario López Millán, periodista español.

¿Qué se celebra el 17 de agosto?

Hoy, 17 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Enfermedad de Coats.

Horóscopo del 17 de agosto

Los nacidos el 17 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 17 de agosto

Hoy, 17 de agosto, se celebra san Paulo, san Librado, san Anastasio, san Jacinto y santa Juliana.