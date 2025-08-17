Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Efemérides

Efemérides de hoy 17 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 17 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 17 de agosto de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 17 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 17 de agosto?

Efemérides de hoy 17 de agosto de 2025: Llega el compact disc

Publicidad

Eva Meiriño
Publicado:

El 17 de agosto de 1982, la empresa Philips, en colaboración con Sony, fabrica el primer disco compacto (CD), marcando un hito en la historia de la tecnología musical. El CD es presentado como una revolución frente a los formatos analógicos, ofreciendo sonido digital de alta fidelidad, mayor durabilidad y resistencia al desgaste. El primer álbum comercializado en este formato es The Visitors del grupo ABBA, y su llegada supone el inicio de una nueva era en la industria discográfica, que pronto adoptará el CD como estándar dominante.

El desarrollo del CD fue fruto de años de investigación conjunta entre ingenieros europeos y japoneses, y su impacto fue inmediato: en pocos años desplazó al vinilo y al casete, transformando la forma en que se producía, distribuía y consumía música. Su capacidad de almacenamiento, facilidad de uso y calidad sonora lo convirtieron en el formato preferido durante más de dos décadas. Aunque hoy ha sido superado por lo digital y el streaming, el compact disc sigue siendo recordado como uno de los avances más influyentes en la historia del audio.

Un 17 de agosto, pero de 2020, la Casa del Rey confirma que el rey emérito Juan Carlos I se encontraba en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, tras haber trasladado su residencia fuera de España. La decisión, comunicada por carta a su hijo Felipe VI, es presentada como “meditada” y tomada “con serenidad”, en medio de las investigaciones abiertas sobre el patrimonio del monarca en el extranjero y sus supuestos negocios opacos. La salida se produjo tras la retirada de su asignación pública y la renuncia de Felipe VI a cualquier herencia personal procedente de su padre.

Desde entonces, don Juan Carlos ha mantenido una vida discreta en Abu Dabi, alejado del foco mediático y con visitas puntuales a España, especialmente a Sanxenxo (Pontevedra), donde participa en regatas y se reúne con amigos cercanos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 17 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 17 de agosto?

1502.- Cristóbal Colón toma posesión del territorio de Honduras en nombre de los Reyes de España.

1585.- Los tercios españoles mandados por Alejandro Farnesio entran en la ciudad de Amberes tras un asedio de casi un año.

1717.- Felipe V ordena unificar los estudios superiores de Cataluña en la Universidad de Cervera tras suprimir por decreto todas las universidades catalanas.

1807.- El estadounidense Robert Fulton lanza su barco propulsado por vapor desde el puerto de Nueva York.

1843.- Se crea en España el sello adhesivo de correos, pero el decreto de Fermín Caballero no tuvo efectividad hasta el 1 de enero de 1850.

1930.- Pacto de San Sebastián entre distintos grupos políticos antimonárquicos, que contribuyó al advenimiento de la República.

1958.- Fracaso del primer intento en la Historia de enviar un cohete a la Luna. Estalla en el aire un cohete no tripulado estadounidense.

1962.- Por primera vez, dos astronautas soviéticos dan la vuelta a la Tierra.

1995.- China hace estallar en Lop Nor (región de Xijiang) su 43 bomba nuclear desde 1964, diez veces más potente que la de Hiroshima.

1998.- El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, reconoce ante un jurado que tuvo "una relación inapropiada" con Mónica Lewinsky.

2017.- Atentados en Cataluña con 16 muertos (14 en Las Ramblas de Barcelona), los más sangrientos tras el 11M.

¿Quién nació el 17 de agosto?

1926.- Jiang Zemin, ex presidente de China.

1943.- Robert de Niro, actor estadounidense.

1947.- Pedro Ruiz, "showman" español.

1952.- Nelson Piquet, expiloto brasileño de Fórmula 1.

1956.- Álvaro Pino, ciclista español.

1960.- Sean Penn, actor norteamericano.

1981.- Helen Lindes, modelo española.

¿Quién murió el 17 de agosto?

1786.- Federico II "El Grande", Rey de Prusia.

1945.- Jaime Otero Camps, escultor español.

1965.- Guillermo Fernández Shaw, poeta y actor español.

1987.- Rudolf Hess, militar alemán, lugarteniente de Hitler.

2010.- Francesco Cossiga, expresidente de la República italiana.

2016.- Víctor Mora, escritor, creador del célebre cómic "El Capitán Trueno".

2023.- Hilario López Millán, periodista español.

¿Qué se celebra el 17 de agosto?

Hoy, 17 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Enfermedad de Coats.

Horóscopo del 17 de agosto

Los nacidos el 17 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 17 de agosto

Hoy, 17 de agosto, se celebra san Paulo, san Librado, san Anastasio, san Jacinto y santa Juliana.

Patrullas de vecinos para frenar el fuego en Zamora: "Nos han dejado solos"

Vecinos combaten el fuego

Publicidad

Sociedad

Efemérides de hoy 17 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 17 de agosto?

Efemérides de hoy 17 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 17 de agosto?

Un efectivo contra incendios trabaja en las tareas de extinción en León.

La crisis por los incendios forestales en España continúa agravándose: El fuego arrasa la meseta y el norte de la península

Imagen de el centro penitenciario de Botafuegos en Algeciras.

Mueren dos presos después de consumir droga impregnada en papeles en la cárcel de Algeciras

El joven que resultó apuñalado cuando colaboraba con dos guardias civiles fuera de servicio en la persecución de un agresor en Cambados, se recupera de sus lesiones
Suceso

Se recupera de sus lesiones el apuñalado cuando colaboraba con dos guardias civiles fuera de servicio en la persecución de un agresor en Cambados

Agentes de la Guardia Civil en el pantano de Alloz, donde se ha producido el ahogamiento
Navarra

Muere un joven de 17 años ahogado cuando se bañaba en el pantano navarro de Alloz

Imagen de archivo de unos migrantes rescatados en España
Migración

Rescatados 16 migrantes en la costa de Formentera

Los migrantes han llegado a la costa de Punta Sa Fragata en la isla de Formentera, en una embarcación tipo patera en plena oleada migratoria

Playa Sant Antoni de Calonge (Girona).
Sucesos

Muere ahogado un hombre de 80 años en la playa de Sant Antoni de Calonge, en Girona

Con esta víctima, Cataluña registra la decimonovena muerte desde que comenzó la temporada de baño el 15 de junio.

Estas son las carreteras afectadas por los incendios

Estas son las carreteras afectadas por los incendios

Incendio en Jarilla.

Vídeo: Las aeronaves de los equipos de extinción salvan las casas de las llamas en Jarilla

SUMARIO

Noticias de hoy, sábado 16 de agosto de 2025

Publicidad