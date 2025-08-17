Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Atentados Cataluña

Se cumplen ocho años de los atentados yihadistas de Cataluña

Esta mañana se ha realizado un emotivo homenaje en el Paseo de las Ramblas, punto neurálgico y escenario de uno de los atentados de aquel 17 de agosto.

Momento de la ofrenda floral esta ma&ntilde;ana

Momento de la ofrenda floral esta mañana EuropaPress

Publicidad

Mario Ramírez Millán
Publicado:

Barcelona ha conmemorado este domingo el octavo aniversario de los atentados terroristas del 17A en La Rambla de Barcelona y en Cambrils, Tarragona. Con la celebración de un acto de recuerdo en el Pla de l'Os de La Rambla, lugar de los hechos en Barcelona, en el que se ha realizado un minuto de silencio y después una ofrenda floral encabezada por las víctimas y familiares, y seguida por los políticos, cuerpos de seguridad y entidades de la ciudad condal.

Al acto, que ha comenzado a las 10:00 horas de la mañana. Entre las figuras más destacadas que han asistido destacaban: el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la consellera de Interior de la Generalitat.

También han asistido, entre otros, dirigentes políticos como los tenientes de alcalde de Barcelona Laia Bonet, Albert Batlle y Jordi Valls, y representantes de partidos, como Ferran Pedret (PSC), Jordi Turull (Junts), Ester Capella (ERC), David Cid (Comuns), Sílvia Orriols (AC), Dani Sirera (PP) y Gonzalo de Oro (Vox), entre otros.

El doble atentado de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017 dejó 16 muertos y más de un centenar de heridos.

Las víctimas como protagonistas

Tras el minuto de silencio, se ha hecho una ofrenda floral en la que ha habido música de fondo del 'Cant dels Ocells' al violonchelo. Se trata de una música que hizo célebre interpretándola Pau Casals como himno a la paz.

En primer lugar, ha habido una ofrenda de víctimas y familiares, que han ocupado las primeras filas durante el acto; después, los principales cargos institucionales, seguidos de representantes de grupos municipales de Barcelona y cuerpos policiales; por detrás, representantes de partidos y, al final, representantes de entidades diversas, como Amics de La Rambla.

Una concentración simultánea

Detrás del recinto vallado que se ha instalado en La Rambla con motivo de este homenaje, se ha organizado una concentración silenciosa en la que han participado unas 100 personas y en la que se podían ver banderas 'esteladas' y pancartas con la leyenda 'Estat espanyol assassí'.

La concentración se ha acabado disolviendo por sí sola poco después de acabar un acto, que ha sido breve y no ha contado con discursos de clave política. Tampoco se han producido incidentes.

El atentado de aquel 17 de agosto

Todo sucedió alrededor de las 17:00 horas en pleno centro de Barcelona. Aquel 17 de agosto de 2017 se quedó marcado a fuego en la memoria de los barceloneses y del resto de España. El horror se apoderó de los ciudadanos de Barcelona en aquellos instantes.

El terrorista Younes Abouyaaqou embistió con una furgoneta a decenas de personas que paseaban en aquel momento por las Ramblas de la ciudad. En un recorrido de 650 metros entre plaza de Cataluña y el mosaico de Miró frente al Liceu, murieron 13 personas y más de un centenar resultaron heridas.

Poco después, el terrorista abandonó la furgoneta. Huyó a pie por el mercado de la Boquería y fue andando hasta la zona universitaria. El hombre abordó a un joven que iba a aparcar su coche posteriormente. Finalmente, lo mató a puñaladas y logró escapar.

Ese mismo día, hacia las 3 de la madrugada, cinco terroristas arrollaron con un turismo a varias personas en Cambrils, Tarragona. Una persona murió y otras cinco resultaron heridas. Los terroristas se fugaron a pie por el paseo marítimo de la localidad y mostraron chalecos con explosivos que resultaron ser simulados y falsos. Acabaron abatidos por la policía catalana.

Tras cuatro días de fuga, los Mossos d'Esquadra localizaron al autor de los atentados de las Ramblas, que seguía en paradero desconocido. El hombre estaba escondido en un viñedo de Subirats, en la provincia de Barcelona. La policía catalana abatió al individuo que mostraba un cinturón con lo que parecían cargas explosivas. También resultó ser falso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Noticias de hoy, sábado 16 de agosto de 2025

SUMARIO

Publicidad

Sociedad

Viajeros a la espera de nuevas actualizaciones en la estación de Chamartín.

La alta velocidad reactiva los servicios especiales: Renfe habilita dos trenes entre Madrid y Zamora

Un técnico forestal camina por la zona de hierba que arde durante un incendio forestal en Casar de Cáceres, España.

Última hora de los incendios en España, en directo: Ayuso denuncia la falta de compromiso de Sánchez y hace balance de los incendios en Madrid

Momento de la ofrenda floral esta mañana

Se cumplen ocho años de los atentados yihadistas de Cataluña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante su visita al Parque Central de Bomberos, a 17 de agosto de 2025, en Las Rozas, Madrid (España).
Incendios

Ayuso: "El presidente siempre deja que todo se queme y que hayan culpables"

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.
Incendios

Dos muertos en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente, Granada

Efemérides de hoy 17 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 17 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 17 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 17 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 17 de agosto de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Un efectivo contra incendios trabaja en las tareas de extinción en León.
Incendios

La crisis por los incendios forestales en España continúa agravándose: El fuego arrasa la meseta y el norte de la península

En total, 3.400 efectivos solo de la UME se han tenido que desplegar entre todos los incendios que queman España. Los incendios han avanzado sin control y arrasan el norte de la península, dejando puntos negros como los focos de Yeres, Canalejas, Barniedo de la Reina, Jumilla, Molezuelas o Chandrexa de Queixa.

Imagen de el centro penitenciario de Botafuegos en Algeciras.

Mueren dos presos después de consumir droga impregnada en papeles en la cárcel de Algeciras

El joven que resultó apuñalado cuando colaboraba con dos guardias civiles fuera de servicio en la persecución de un agresor en Cambados, se recupera de sus lesiones

Se recupera de sus lesiones el apuñalado cuando colaboraba con dos guardias civiles fuera de servicio en la persecución de un agresor en Cambados

Agentes de la Guardia Civil en el pantano de Alloz, donde se ha producido el ahogamiento

Muere un joven de 17 años ahogado cuando se bañaba en el pantano navarro de Alloz

Publicidad