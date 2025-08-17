Se cumplen ocho años de los atentados yihadistas de Cataluña

Barcelona ha conmemorado este domingo el octavo aniversario de los atentados terroristas del 17A en La Rambla de Barcelona y en Cambrils, Tarragona. Con la celebración de un acto de recuerdo en el Pla de l'Os de La Rambla, lugar de los hechos en Barcelona, en el que se ha realizado un minuto de silencio y después una ofrenda floral encabezada por las víctimas y familiares, y seguida por los políticos, cuerpos de seguridad y entidades de la ciudad condal.

Al acto, que ha comenzado a las 10:00 horas de la mañana. Entre las figuras más destacadas que han asistido destacaban: el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la consellera de Interior de la Generalitat.

También han asistido, entre otros, dirigentes políticos como los tenientes de alcalde de Barcelona Laia Bonet, Albert Batlle y Jordi Valls, y representantes de partidos, como Ferran Pedret (PSC), Jordi Turull (Junts), Ester Capella (ERC), David Cid (Comuns), Sílvia Orriols (AC), Dani Sirera (PP) y Gonzalo de Oro (Vox), entre otros.

El doble atentado de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017 dejó 16 muertos y más de un centenar de heridos.

Las víctimas como protagonistas

Tras el minuto de silencio, se ha hecho una ofrenda floral en la que ha habido música de fondo del 'Cant dels Ocells' al violonchelo. Se trata de una música que hizo célebre interpretándola Pau Casals como himno a la paz.

En primer lugar, ha habido una ofrenda de víctimas y familiares, que han ocupado las primeras filas durante el acto; después, los principales cargos institucionales, seguidos de representantes de grupos municipales de Barcelona y cuerpos policiales; por detrás, representantes de partidos y, al final, representantes de entidades diversas, como Amics de La Rambla.

Una concentración simultánea

Detrás del recinto vallado que se ha instalado en La Rambla con motivo de este homenaje, se ha organizado una concentración silenciosa en la que han participado unas 100 personas y en la que se podían ver banderas 'esteladas' y pancartas con la leyenda 'Estat espanyol assassí'.

La concentración se ha acabado disolviendo por sí sola poco después de acabar un acto, que ha sido breve y no ha contado con discursos de clave política. Tampoco se han producido incidentes.

El atentado de aquel 17 de agosto

Todo sucedió alrededor de las 17:00 horas en pleno centro de Barcelona. Aquel 17 de agosto de 2017 se quedó marcado a fuego en la memoria de los barceloneses y del resto de España. El horror se apoderó de los ciudadanos de Barcelona en aquellos instantes.

El terrorista Younes Abouyaaqou embistió con una furgoneta a decenas de personas que paseaban en aquel momento por las Ramblas de la ciudad. En un recorrido de 650 metros entre plaza de Cataluña y el mosaico de Miró frente al Liceu, murieron 13 personas y más de un centenar resultaron heridas.

Poco después, el terrorista abandonó la furgoneta. Huyó a pie por el mercado de la Boquería y fue andando hasta la zona universitaria. El hombre abordó a un joven que iba a aparcar su coche posteriormente. Finalmente, lo mató a puñaladas y logró escapar.

Ese mismo día, hacia las 3 de la madrugada, cinco terroristas arrollaron con un turismo a varias personas en Cambrils, Tarragona. Una persona murió y otras cinco resultaron heridas. Los terroristas se fugaron a pie por el paseo marítimo de la localidad y mostraron chalecos con explosivos que resultaron ser simulados y falsos. Acabaron abatidos por la policía catalana.

Tras cuatro días de fuga, los Mossos d'Esquadra localizaron al autor de los atentados de las Ramblas, que seguía en paradero desconocido. El hombre estaba escondido en un viñedo de Subirats, en la provincia de Barcelona. La policía catalana abatió al individuo que mostraba un cinturón con lo que parecían cargas explosivas. También resultó ser falso.

