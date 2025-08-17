Ayuso: "El presidente siempre deja que todo se queme y que hayan culpables"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido este domingo ante los medios de comunicación en Las Rozas, Madrid, en el marco de la oleada de incendios que asola España y ha denunciado que el Gobierno de España deje que "los problemas maceren y después busque culpables". "Es lo que Pedro Sánchez ha hecho en otras ocasiones: "dejar que todo se queme, o se hunda. Luego vendrá con la frase de siempre, de si necesitan algo que lo pidan", ha reprochado Isabel Díaz Ayuso durante el balance de las intervenciones realizadas en el marco de la campaña INFOMA 2025.

Ante la oleada de incendios que azotan España, la presidenta madrileña ha asegurado que el Gobierno de Sánchez siempre actúa de la misma manera: "Paralizado. Así es como actúan en todo momento", ha lamentado y ha apoyado las peticiones de más medios contra los incendios de sus homólogos en Galicia, Castilla y León, y Extremadura. Así, ha insistido en que "hacía falta que se actuara no ahora, sino hace una o dos semanas", ante "la semana más negra de incendios que se recuerda" en España.

En este sentido, Ayuso ha dicho que la Unidad Militar de Emergencia, que está realizando un trabajo excepcional en dotación, es cuatro veces inferior a la que tiene la propia Comunidad de Madrid. "No llegan a todo el territorio nacional y, por tanto, no hay que esperar a que todo se haya quemado para poner todos los medios a disposición", ha sentenciado.

Por otro lado, la presidenta madrileña ha asegurado que desde la Comunidad de Madrid trabajan de "manera hermanada" con las demás regiones porque "no pueden existir ni las barreras ni la burocracia", al tiempo que ha lamentado que "las medidas que se realizan desde el Gobierno Central solamente están perjudicando aun más a la España rural". Es por ello que ha reivindicado un país en el que los pueblos puedan realizar sus labores agrícolas y ganaderas, "porque de esta forma también se pueden prevenir los incendios". Por ese motivo ha insistido en que la despoblación es otro de los factores que está detrás de estos grandes incendios.

Gratitud a todos los efectivos

La presidenta ha empezado su intervención expresando su gratitud a todos los efectivos que están luchando contra las llamas. "Nuestra gratitud a los que se están jugando la vida en los fuegos que están asolando la península ibérica", ha remarcado Ayuso, que se ha acordado de los incendios de Tres Cantos y de Aranjuez, en los que ha muerto una persona. "Estamos ante un verano especialmente negro. Queremos trasladar nuestro apoyo a los servicios de emergencia y voluntarios. También nuestra cercanía a los que han perdido a un ser querido, sus casas, sus animales o sus bosques", ha relatado Ayuso, que ha enfatizado en que "cuando se queman las comunidades se compromete el futuro de nuestro país".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.