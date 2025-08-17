Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendios

Ayuso: "El presidente siempre deja que todo se queme y que hayan culpables"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha delcarado en directo ante los medios desde Las Rozas, Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D&iacute;az Ayuso, interviene durante su visita al Parque Central de Bomberos, a 17 de agosto de 2025, en Las Rozas, Madrid (Espa&ntilde;a).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante su visita al Parque Central de Bomberos, a 17 de agosto de 2025, en Las Rozas, Madrid (España). Europa Press

Publicidad

Irene Delgado | Mario Ramírez Millán
Publicado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido este domingo ante los medios de comunicación en Las Rozas, Madrid, en el marco de la oleada de incendios que asola España y ha denunciado que el Gobierno de España deje que "los problemas maceren y después busque culpables". "Es lo que Pedro Sánchez ha hecho en otras ocasiones: "dejar que todo se queme, o se hunda. Luego vendrá con la frase de siempre, de si necesitan algo que lo pidan", ha reprochado Isabel Díaz Ayuso durante el balance de las intervenciones realizadas en el marco de la campaña INFOMA 2025.

Ante la oleada de incendios que azotan España, la presidenta madrileña ha asegurado que el Gobierno de Sánchez siempre actúa de la misma manera: "Paralizado. Así es como actúan en todo momento", ha lamentado y ha apoyado las peticiones de más medios contra los incendios de sus homólogos en Galicia, Castilla y León, y Extremadura. Así, ha insistido en que "hacía falta que se actuara no ahora, sino hace una o dos semanas", ante "la semana más negra de incendios que se recuerda" en España.

En este sentido, Ayuso ha dicho que la Unidad Militar de Emergencia, que está realizando un trabajo excepcional en dotación, es cuatro veces inferior a la que tiene la propia Comunidad de Madrid. "No llegan a todo el territorio nacional y, por tanto, no hay que esperar a que todo se haya quemado para poner todos los medios a disposición", ha sentenciado.

Por otro lado, la presidenta madrileña ha asegurado que desde la Comunidad de Madrid trabajan de "manera hermanada" con las demás regiones porque "no pueden existir ni las barreras ni la burocracia", al tiempo que ha lamentado que "las medidas que se realizan desde el Gobierno Central solamente están perjudicando aun más a la España rural". Es por ello que ha reivindicado un país en el que los pueblos puedan realizar sus labores agrícolas y ganaderas, "porque de esta forma también se pueden prevenir los incendios". Por ese motivo ha insistido en que la despoblación es otro de los factores que está detrás de estos grandes incendios.

Gratitud a todos los efectivos

La presidenta ha empezado su intervención expresando su gratitud a todos los efectivos que están luchando contra las llamas. "Nuestra gratitud a los que se están jugando la vida en los fuegos que están asolando la península ibérica", ha remarcado Ayuso, que se ha acordado de los incendios de Tres Cantos y de Aranjuez, en los que ha muerto una persona. "Estamos ante un verano especialmente negro. Queremos trasladar nuestro apoyo a los servicios de emergencia y voluntarios. También nuestra cercanía a los que han perdido a un ser querido, sus casas, sus animales o sus bosques", ha relatado Ayuso, que ha enfatizado en que "cuando se queman las comunidades se compromete el futuro de nuestro país".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Caos por los incendios: El cierre de carreteras y vías de tren provoca el colapso en los aeropuertos

Caos en Barajas debido a la falta de efectivos policiales

Publicidad

Sociedad

Un técnico forestal camina por la zona de hierba que arde durante un incendio forestal en Casar de Cáceres, España.

Última hora de los incendios en España, en directo: Ayuso denuncia la falta de compromiso de Sánchez y hace balance de los incendios en Madrid

Viajeros a la espera de nuevas actualizaciones en la estación de Chamartín.

La alta velocidad reactiva los servicios especiales: Renfe habilita dos trenes entre Madrid y Zamora

Momento de la ofrenda floral esta mañana

Se cumplen ocho años de los atentados yihadistas de Cataluña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante su visita al Parque Central de Bomberos, a 17 de agosto de 2025, en Las Rozas, Madrid (España).
Incendios

Ayuso: "El presidente siempre deja que todo se queme y que hayan culpables"

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.
Incendios

Dos muertos en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente, Granada

Efemérides de hoy 17 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 17 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 17 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 17 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 17 de agosto de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Un efectivo contra incendios trabaja en las tareas de extinción en León.
Incendios

La crisis por los incendios forestales en España continúa agravándose: El fuego arrasa la meseta y el norte de la península

En total, 3.400 efectivos solo de la UME se han tenido que desplegar entre todos los incendios que queman España. Los incendios han avanzado sin control y arrasan el norte de la península, dejando puntos negros como los focos de Yeres, Canalejas, Barniedo de la Reina, Jumilla, Molezuelas o Chandrexa de Queixa.

Imagen de el centro penitenciario de Botafuegos en Algeciras.

Mueren dos presos después de consumir droga impregnada en papeles en la cárcel de Algeciras

El joven que resultó apuñalado cuando colaboraba con dos guardias civiles fuera de servicio en la persecución de un agresor en Cambados, se recupera de sus lesiones

Se recupera de sus lesiones el apuñalado cuando colaboraba con dos guardias civiles fuera de servicio en la persecución de un agresor en Cambados

Agentes de la Guardia Civil en el pantano de Alloz, donde se ha producido el ahogamiento

Muere un joven de 17 años ahogado cuando se bañaba en el pantano navarro de Alloz

Publicidad