La alta velocidad reactiva los servicios especiales: Renfe habilita dos trenes entre Madrid y Zamora

La circulación ferroviaria entre Ourense y Zamora continúa suspendida y la línea Madrid-Ávila será abierta en breve. En cuanto a la red viaria, se ha reabierto la carretera autonómica OU-533.

Viajeros a la espera de nuevas actualizaciones en la estación de Chamartín. EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

Los incendios forestales, que ya han calcinado más de 115.000 hectáreas, están provocando un caos en la circulación terrestre y aérea. Ante esta situación, muchas carreteras permanecen cortadas y varias vías de tren continúan bloqueadas. Con la circulación terrestre suspendida, muchos prefieren optar por los medios aéreos, lo que ha provocado una gran acumulación de personas en los aeropuertos.

No obstante, Renfe ha indicado que todos los viajeros afectados por los incendios pueden cambiar o anular sus billetes sin gastos y les ha pedido consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones del estado de las vías. Por el momento, Renfe ha habilitado dos nuevos trenes.

En cuanto a la línea Madrid-Ávila, Renfe ha anunciado hace unos momentos que ha sido revisada por Adif y que en breve el tráfico ferroviario será restablecido.

Renfe habilita dos trenes desde Madrid a Zamora

Renfe ha habilitado de nuevo otros dos trenes especiales en cada sentido desde Madrid a Zamora, en la línea de alta velocidad Madrid y Galicia, que permanece cortada desde el jueves como consecuencia de los incendios.

Tal y como ha informado Renfe en su red social X, el primer tren va a salir hacia Zamora, desde Madrid, a las 13.20 horas. El segundo tren hacia Zamora saldrá a las 19.17 horas.

En sentido inverso, el primer tren desde Zamora a Madrid saldrá a las 14.36 horas y el segundo a las 20.11 horas.

Esta información se ha publicado justo después de que Adif haya anunciado que no iba a haber trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia hasta mediodía. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dijo que todo apuntaba a que durante el día de hoy no habría trenes entre estos dos puntos.

Por otro lado, Renfe ha anunciado que se ha abierto el tramo de vía entre Herradón-La Cañada y Ávila, que fue cortada como consecuencia de un incendio. Asimismo, Renfe ha asegurado que los servicios de emergencia de Castilla y León han autorizado el restablecimiento del tráfico por este tramo. A las 23.00 horas de ayer, Adif informó de que también estaba afectada por los cortes la línea entre León y Monforte de Lemos, concretamente entre Montefurado-Vilamartín, la línea Zamora-Sanabria y entre Guardo y Puente Almuhey, en León.

Trece carreteras cortadas

Tal y como ha informado la Dirección General de Tráfico, trece carreteras, dos de ellas nacionales, continúan cortadas a causa de los incendios forestales que afectan a varias provincias de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia.

Asimismo, las dos carreteras nacionales afectadas son la N-621 entre Portilla de la Reina y Vejo (Cantabria) y la N-525 entre Guimarei y As Estibadas.

No obstante, la N-432 entre Villanueva del Rey y Belmez ha sido reabierta al tráfico.

En Galicia, la OU-533 ya está abierta pero la A-52 tiene la circulación interrumpida en los kilómetros 155, en la salida de Vilardevós, y en el 260.

