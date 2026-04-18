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Decretan prisión provisional para el hijo adoptivo imputado por el presunto asesinato de su madre en Málaga

Se le imputa un presunto delito de asesinato y fue arrestado el pasado 15 de abril en el mismo lugar donde se encontró a su madre fallecida.

Prisi&oacute;n provisional para el hijo de la mujer hallada muerta en M&aacute;laga

Prisión provisional para el hijo de la mujer hallada muerta en MálagaEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
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Este sábado, la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hijo adoptivo de la mujer que fue hallada muerta el pasado 2 de marzo. Tenía 66 años y fue encontrada en su domicilio en Cártama.

El juzgado en funciones de guardia, ha decretado su ingreso en prisión por un supuesto delito de asesinato, según informaron fuentes judiciales a EFE. El hijo fue arrestado el pasado miércoles, 15 de abril, en el mismo municipio donde se halló el cadáver de la mujer. Este sábado, el detenido ha pasado a disposición judicial.

Pierde la vida a manos de su hijo

La víctima estaba jubilada y habría trabajado como enfermera. Su marido falleció en 2025. Fue su hijo adoptivo quien avisó de la muerte de su madre, ya que convivía con ella. Los investigadores le tomaron declaración ese día. La alerta llegó a través del 112 sobre las 13.35 horas, donde se decía que podría haber una mujer fallecida en la vivienda de Cártama, por lo que se activó a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que encontraron a la mujer muerta. La mujer presentaba una lesión compatible con un fuerte golpe en la cabeza.

A primera hora de este miércoles, la Guardia Civil ha llevado a cabo un amplio operativo en una vivienda del barrio de Puerto Terrón, donde el investigado residía junto a su pareja. Durante la intervención se habrían producido varias detenciones vinculadas al caso, aunque, debido al secreto de las actuaciones, no han trascendido más detalles sobre el papel de cada uno de los arrestados.

Robo que salió mal

En un principio, una de las hipótesis de la investigación se centró en la posibilidad de un robo violento, ya que la casa estaba revuelta y, según el arrestado, faltaban joyas en la vivienda. A esta suposición se le añadió otra que señalaba al entorno más cercano de la víctima. En ningún momento se descartó la posible implicación del hijo aunque su declaración creó dudas entre los investigadores.

Agentes del instituto armado inspeccionaron la vivienda, situada en la zona de Sierra Llana, para intentar determinar la causa exacta de la muerte y si se debía a un robo u otras circunstancias.

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