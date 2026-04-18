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Una montaña de escombros asfixia la Axarquía de Málaga

La Guardia Civil investiga la acumulación de 160.000 toneladas de residuos de construcción en Málaga

Una montaña de escombros asfixia la Axarquía de Málaga

Una montaña de escombros asfixia la Axarquía de Málaga | Guardia Civil

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Ainhoa Lujambio
Publicado:

Los agentes del SEPRONA, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, investigan a 12 personas por el vertido ilegal de más de 160.000 toneladas de residuos de obras en Málaga. Además, se han investigado a tres personas jurídicas por los mismos hechos

Entre los materiales de los residuos había amianto

Entre los residuos de diversa naturaleza se encontraban materiales altamente peligrosos como el amianto. Los investigados se dedicaban al sector de la construcción y el movimiento de tierras y habrían eludido los controles legales para la gestión de residuos.

Habrían utilizado parcelas rústicas ubicadas en la comarca de la Axarquía, Málaga, para convertirlas en vertederos ilegales de residuos, evitando así el coste de su tratamiento en plantas debidamente autorizadas.

Delitos contra el medio ambiente

La falta de gestión profesional de los residuos puede generar un elevado riesgo de incendios por la acumulación de materiales inflamables, contaminaciones de acuíferos por la filtración de líquidos tóxicos, así como la emisión de fibras nocivas en caso de manipulación indebida de fibrocemento, entre otros. A los investigados se les acusa de un delito contra el medio ambiente. Las diligencias instruidas han sido entregadas en la Fiscalía de Medio ambiente de Málaga.

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