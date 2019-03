Se declara culpable del asesinato de una prostituta tras ser absuelto por un tribunal

José Carnero, conocido como "O Chucán", absuelto por un jurado popular del denominado crimen de Sober, se ha personado esta mañana en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para la vista de apelación, en la que ha vuelto a asegurar que no recuerda nada, mientras la Fiscalía y la acusación particular pedían la celebración de un nuevo juicio.

"No me acuerdo de nada", ha reiterado Carnero al ser interpelado por el magistrado. "O Chucán" fue absuelto por un jurado popular de la muerte de una mujer que ejercía la prostitución y que fue hallada muerta en una de las dependencias de su inmueble de Sober (Lugo) en septiembre de 2007, cuatro días después de que Carnero la hubiera recogido en el local de alterne en el que trabajaba.

Como consecuencia de la sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Lugo, Carnero, de 54 años, salió en libertad tras pasar 3 años y 3 meses en prisión. No obstante, ocho días después del veredicto, "O Chucán" optó por reconocerse autor de los hechos en declaraciones a varios periodistas, ante los que admitió que había llevado a la mujer hasta su casa y que la había matado.

Esta mañana, antes de entrar a la vista de apelación, Carnero ha negado de nuevo ante los periodistas haber cometido el crimen. "No me acuerdo de nada, de si hice o no hice o deje de hacer", ha afirmado. En cualquier caso, la confesión realizada ante los medios de comunicación no ha sido admitida como prueba, tal y como solicitaba la acusación particular que representa a la madre de la víctima, Tránsito Caballero.

"Las manifestaciones fuera de juicio no tienen más valor que lo anecdótico", ha asegurado el abogado de "O Chucán", Ivan Torres, quien ha defendido en la sala la sentencia del tribunal popular, cuya "motivación" ha sido puesta en duda tanto por la Fiscalía como por las acusaciones particulares, que representan al hijo de la víctima, Pilar Palacios, y a la madre de ésta.

Fiscalía y acusaciones particulares han mantenido que la "falta de motivación" del veredicto invalida el mismo y obliga a celebrar un nuevo juicio. A la salida del juicio, la madre de la víctima, Tránsito Caballero, se ha mostrado esperanzada y confiada en que el alto tribunal ordene la repetición de juicio.

"Confío en que vaya a la cárcel o a un psiquiátrico", ha afirmado, tras reconocer lo "duro" que resulta para ella volver a enfrentarse al proceso. "Lo hago por la memoria de mi hija", ha señalado. El caso queda ahora a la espera de la resolución del alto tribunal gallego, que en un plazo estimado de cinco días dictaminará si se realiza o no un nuevo juicio.