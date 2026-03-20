La confesión de los asesinos de Francisca Cadenas sobre el momento de su muerte: "Yo creo que sí, casi seguro"

Los hermanos Julián y Manuel González están acusados por el asesinato de Francisca Cadenas, vecina de ellos en Hornachos (Badajoz). La mujer se encontraba desaparecida desde el 9 de mayo de 2017 y el pasado 11 de marzo, agentes de la UCO de la Guardia Civil hallaron su cadáver bajo el patio de la casa de los hermanos González.

El pasado sábado, 14 de marzo, los acusados fueron llamados a declarar ante el juez encargado de la instrucción del caso. Fue una peculiar declaración por parte de los hermanos. El canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica ha tenido acceso a ella, detalla 'La Crónica de Badajoz'.

Julián González, el hermano menor fue el primero en comparecer ante el juez. Fue muy escueto y solo aceptó a responder las preguntas de José Duarte, su abogado. Lo que ocasionó un breve interrogatorio. Una de las preguntas destacadas fue: "¿Es cierto que dijo que 'estaba ahí (Francisca Cadenas) y que había sido usted la única persona que ha intervenido en esto? Mi hermano no tiene nada que ver'?". Julián responde: "Es así, como usted ha dicho".

Confesión de los hechos

Julián González siguió el relato que le iba haciendo Duarte sobre el asesinato. Este le preguntó si la noche del crimen él se encontraba en casa, cuidando de su tío; si la puerta estaba entreabierta y si la señora Francisca Cadenas entró a la vivienda como era habitual. La mujer guardaba relación con la familia, sobre todo con la madre los hermanos. Julián responde que sí a todo.

El abogado continúa narrando los hechos y pregunta si Julián estaba consumiendo cocaína cuando "la señora Cadenas entró y le sorprendió". Francisca Cadenas le preguntó si estaba cuidando a su tío y Julián, sorprendido, "se extrañó". Mientras, el abogado le guía en la narración y le dice que si la situación "le provocó como un brote para cogerla y zarandearla y golpearla. ¿Eso fue?". Julián responde entonces "Eso sí fue, pero... sí".

"Yo creo que sí, casi seguro"

Duarte hace preguntas largas y Julián da respuestas afirmativas, de no más de cuatro palabras y acompañadas de algunos gestos. Cuando su defensor le pregunta "¿le da tiempo a comprobar cuando ella ya está en el suelo que ha fallecido en el acto?", Julián responde: "Yo creo que sí, casi seguro".

Su abogado expone: "entonces, a partir de ahí, lógicamente, usted ya entra en pánico y lo que hace es intentar por todos los medios que nadie, en ese momento por lo menos, que nadie se entere de lo sucedido. ¿Eso es así?". Julián responde en la misma línea: "Sí, es así".

Por otra parte, la abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, protesta ante el camino que está cogiendo el interrogatorio. Asegura que es el letrado quien está respondiendo, más que el acusado. El juez respalda la protesta: "Estamos llegando ya a un nivel que está usted (el abogado) haciendo la declaración por él". Duarte insiste entonces en su papel de defensor y llega a pedir al juez: "no me apunte con el dedo". Tras ese momento de tensión, el interrogatorio a Julián concluye.

Una pregunta, una respuesta

Manuel González, el hermano mayor, no se encontraba en la casa de la calle Nueva 3 cuando Julián atacó a Francisca, poco después de las 23:00 horas. Llegó una hora y media después al lugar. La autopsia preliminar no pudo determinar la hora de la muerte de Cadenas, pero si demostró que fue amordazada, maniatada y golpeada brutalmente. Además de desnudada de cintura para abajo. Posteriormente, fue descuartizada y enterrada bajo el suelo del patio. Por lo que, Manuel está acusado de los mismos delitos que su hermano.

Ante el juez, Manuel González, al igual que Julián, solo quiso responder a las preguntas de Aurelia Martín del Viejo, su abogada. Esta solo formula una pregunta: "¿Usted ha tenido alguna participación en el delito de homicidio por el que está detenido?. Manuel responde que no.

Tras las declaraciones, todas las partes (fiscalía, abogada de la familia y abogados defensores), expusieron sus conclusiones sobre los indicios contra los acusados y las declaraciones que habían prestado. Cuando concluyó, el juez envió a prisión sin fianza a los dos hermanos. Están acusados de un delito de asesinato y otro contra la libertad. Mientras, la investigación continúa.

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