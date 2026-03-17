El asesino confeso de Francisca Cadenas aseguró que esta le sorprendió consumiendo cocaína y que la mató en un "ataque de ira"

La investigación por la muerte de Francisca Cadenas incorpora una nueva versión de los hechos tras la declaración del principal acusado. La defensa de Julián González, que ha reconocido la autoría del crimen, sostiene que no existió premeditación ni ensañamiento, una tesis que contrasta con los primeros resultados de la autopsia.

El abogado del investigado, José Duarte, ha trasladado la versión de su cliente, quien asegura que el suceso se produjo de forma repentina dentro de su vivienda en Hornachos.

La versión del acusado

Según el relato aportado ante el juez, la puerta del domicilio se encontraba entreabierta cuando Francisca accedió al interior. La mujer, según esta versión, se habría acercado para interesarse por el estado de salud de un familiar de los hermanos.

En ese momento, siempre según la defensa, Julián fue sorprendido consumiendo cocaína. A partir de ahí, el acusado sitúa el origen del crimen en un episodio de "ira y ofuscación".

De acuerdo con su declaración, la agresión se produjo de forma inmediata y la víctima falleció "de forma instantánea".

El informe forense

La reconstrucción planteada por la defensa no coincide con los datos que recoge el informe preliminar de la autopsia. Los forenses describen una muerte con "particular violencia" y apuntan a la existencia de lesiones perimortem causadas por objetos no identificados.

Además, el cuerpo fue localizado sin ropa de cintura para abajo y presentaba signos de haber sido amordazado y maniatado, elementos que se alejan de la hipótesis de una agresión impulsiva sin planificación.

Estas diferencias sitúan en el centro de la investigación la naturaleza exacta de lo ocurrido en el interior de la vivienda.

Hallazgo del cuerpo y nuevas líneas

El cadáver de Francisca Cadenas fue encontrado el pasado 12 de marzo, nueve años después de su desaparición, en el patio de la casa de los hermanos investigados.

La Unidad Central Operativa (UCO) mantiene abiertas varias líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que existiera una agresión sexual. Esta hipótesis se apoya en las escuchas realizadas durante más de un año, en las que los investigados hablaban de la víctima en términos sexuales, así como en los objetos localizados en el registro, como prendas y restos biológicos.

Las pruebas continúan siendo analizadas por la Guardia Civil.

El papel del segundo hermano

La investigación también trata de determinar el grado de implicación de Manuel, 'Lolo' González, hermano del autor confeso. La clave se encuentra en la hora exacta de la muerte.

Francisca desapareció entre las 23:00 y las 23:10 horas. 'Lolo' sostiene que en ese momento se encontraba en el Hospital de Mérida y que permaneció allí hasta pasadas las 23:30 o 23:45 horas, cuando ya había vecinos buscándola.

Si la autopsia sitúa la muerte en un momento posterior, podría modificar su situación procesal y determinar si tuvo participación en el crimen o en la ocultación del cuerpo.

El juez ha decretado prisión provisional para ambos hermanos mientras avanza la investigación.

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