El Cuco: "Me han robado tres años de mi infancia y mi inocencia"

Ya hay fecha para la apelación de la sentencia que absolvió al Cuco de la violación y muerte de Marta del Castillo. Será el próximo 27 de septiembre. En una entrevista exclusiva para Espejo Público Franscisco Javier de muchas cosas ha explicado por qué cuando fue detenido confesó en un coche policial su participación en el crimen. Acerca de las posibles pruebas contra él, afirma tajante: "Con todas las pruebas y todo lo que hay yo creo que ahora mismo cerca de tres años después de que haya pasado esto, si no han sido capaces de demostrarlo será por algo".



No solo defiende su inocencia. El Cuco no duda al contestar a la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué mintió en su primera declaración? "Por las presiones, yo no había pisado una comisaría en mi vida y empiezan a hacerme preguntas. Me dicen "pues si tú no has tenido nada que ver ¿quién está a cargo del coche, tu madre? Pues a ella la vamos a meter 'pa dentro'".

Ahora asegura que cometió el peor error de su vida al autoinculparse para defender a sumadre pero se justifica: "En el momento que me dicen eso, digo hasta que tengo escondido a Bin Laden debajo de la cama". Añade que se limitó a repetir lo que los agentes le iban diciendo: "Como me lo iba diciendo la policía, yo lo voy repitiendo y ya está".