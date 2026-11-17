La Secretaría de Salud Pública de la Generalitat investiga un posible brote de legionelosis en Sant Hilari Sacalm, en Girona, que ha dejado cuatro personas ingresadas en centros hospitalarios. Una de ellas se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece estable dentro de la gravedad.

Los cuatro ingresados presentan una coincidencia temporal y geográfica compatible con una posible fuente de exposición común, según ha informado la Generalitat. Las fechas de aparición de los síntomas del último caso consta del pasado 7 de noviembre.

Investigan el posible origen del brote

Salud Pública con la ayuda del Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm, están revisando las instalaciones de riesgo identificadas en el municipio para determinar donde podría encontrarse el origen del brote. Como medida preventiva, las autoridades sanitarias han reforzada las medidas de limpieza y desinfección de todas las instalaciones investigadas, y están pendientes de los resultados y análisis de la muestras recogidas.

La legionelosis no se transmite de persona a persona

La legionelosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Legionella, las cuales proliferan en instalaciones acuáticas. La infección se produce al inhalar microgotas de agua contaminada que llegan a las vías respiratorias y se multiplican en los pulmones, provocando desde un cuadro leve similar a la gripe hasta una neumonía grave. A diferencia de otras infecciones respiratorias, no se contagia de persona a persona ni al beber agua.

Los síntomas que pueden alertar de la enfermedad incluyen fiebre alta persistente, tos acompañada de malestar general importante y dificultad para respirar. El Ayuntamiento recomienda contactar con el Centro de Atención Primaria o llamar al 061 si aparecen algunos de estos síntomas y en caso de gravedad al 112.