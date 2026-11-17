Santiago Hernández, propietario del bar Ávila, se ha convertido en un gran héroe. Este hostelero le ha salvado la vida a un hombre que se atragantó mientras estaba en el establecimiento comiendo, detalla 'El Norte de Castilla'.

"Había comido algo y se estaba atragantando"

Hernández ha explicado al citado medio lo ocurrido: "un hombre se empezó a encontrar mal y se me desplomó al suelo, lo primero que hice fue llamar al 112 y en lo que llegaba la ambulancia y le he despejado la vía porque había comido algo y se estaba atragantando, y cuando ya cogió algo de aire le hice la RCP", detalla.

Este hostelero explica que su cliente "perdió el color totalmente", algo que provocó algo de tensión ante la preocupación de los hechos. Cuenta, además, que "hace unos 15 años me saqué el curso de socorrista, que es algo que me ha ayudado".

Confiesa que, una vez que comprobó que el hombre se encontraba bien, "estaba súper nervioso y no daba crédito a lo que había pasado, a la vez contento".