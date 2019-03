"Cuando la llevé a la estación de autobuses me dijo que quería quedarse conmigo"

Los padres de Celia C.S., la joven de 16 años que fue encontrada este lunes por la policía en Madrid después de llevar cinco días desaparecida, han interpuesto una denuncia contra el amigo magrebí de la menor con el que se fue de casa, al que acusan de "obligar por la fuerza" a su hija a dejar su hogar.

Samu, el chico con el que Celia se fugó, se defiende de las acusaciones. Dice que jamás amenazó a la menor ni la forzó para que se fuese con él a Málaga.

"Ella me daba besos, me abrazaba, estaba contenta, eso se puede ver en las cámaras", explica el joven.

Samu quiso más tarde que la niña volviera a Madrid. "Cogí, la llevé para la estación de autobuses pero ella me dijo "me quiero quedar contigo, mi padre me la va a liar, me va a pegar, mi padre es muy raro".

No acudió a la policía porque tiene pendiente otra causa."Tengo una búsqueda por parte de un centro de menores y no podía ir".