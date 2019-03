¿Cuál es el secreto del amor eterno?

¿Cuál es el secreto para estar casados durante más de cincuenta años?

Juan y Carmen celebran sus bodas de oro. Una historia de amor que comenzó en una tarde de excursión hace más de cincuenta años . "Me gustó todo, sus ojos, que era moreno. Tu viniste a una excursión con la gente que yo trabajaba y ahí me dijo si quería salir y yo le dije no sé si me va a dejar mi madre. Y ahí empezamos a salir, estuvimos dos añitos me tuve que tragar la mili."

Llegaron la boda, los hijos, los nietos… Cinco décadas después muchas cosas han cambiado: en la sociedad y en sus vidas en particular. "Si nos pusieron una multa en el rio Manzanares porque le di un beso, vino un guardia y nos puso 25 pesetas de multa. Se quiere uno con más tranquilidad con más sosiego (...) no tienes el beso de amor, que también. No me aprietes así para que no diga nada que lo voy a decir. "Es diferente, ese amor de los 22 años no es el de ahora. Ahora es tranquilidad y buenos alimentos”Juan y Heli hoy reciben su homenaje en el Centro de mayores

Han cumplido 50 años casados. ¿Su secreto? "Paz, amor y comprensión. Eso me sale a diario de carrerilla. Y de esos tres, el amor lo vence todo"El amor venció incluso a la vocación religiosa de Juan. "Yo ahí no influí, que tengo la conciencia muy tranquila, él se salió porque quiso y yo cuando le conocí ya había colgado la sotana."

