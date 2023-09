El CSIC denegó medidas cautelares a la mujer que desapareció de su barco tras denunciar a un compañero por acoso

La mujer que desapareció en un barco del CSIC pidió medidas para no coincidir con el hombre que denunció por acoso. Continua la búsqueda de la mujer que desapareció el pasado fin de semana del buque oceanográfico García del Cid, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La desparecida presentó en 2018 una demanda por acoso sexual contra un compañero de trabajo, tripulante del mismo barco. Este procedimiento judicial fue retirado en el mes de junio de 2020 tras un acuerdo entre ambas partes, según informa Faro de Vigo.

Familiares de la mujer han explicado que pidió medidas para no coincidir con esta persona, pero no respondieron a su solicitud, también solicitó un cambio de destino, pero le dijeron que no existia esa posibilidad. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que la persona contra la que había formulado la denuncia no se encontraba en la tripulación en el momento en que ella despareció.

"No sabemos cuánto tiempo coincidieron, pero cuando salieron a mar él ya no estaba en el buque", ha insistido el abogado de la familia. Los familiares han insistido en conocer "qué pasó" en el buque, ya que subrayan que "estaba animada" y "tenía ganas de embarcar".

"Una vez en el mar no sabemos qué fue lo que le pudo llevar a esa decisión. Ella estaba bien", ha añadido el abogado de la familia, quien ha destacado la importancia de que avance la investigación de la Guardia Civil para saber más de lo ocurrido.

El buque se encontraba realizando una campaña oceanográfica dentro de un proyecto europeo coordinado por el Institut de Ciències del Mar (ICM) del CSIC en Barcelona. En concreto se trata de un estudio de las propiedades ópticas del fondo marino. Se encontraban midiendo parámetros físicos con la roseta oceanográfica, un dispositivo utilizado para tomar muestras de agua. Las labores de búsqueda de la gallega continúan.

¿Qué es el CSIC?

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es una institución pública de España dedicada a la investigación científica y técnica. También una de las más destacadas del Espacio Europeo de Investigación.

Está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría General de Investigación.