Los corrimientos de tierra ponen en peligro un bloque de viviendas en Béjar

Los vecinos de un bloque de viviendas del municipio salmantino de Béjar se están viendo afectados por el hundimiento de un terraplén de más de ocho metros situado en la parte trasera del edificio, y todo, según señalan, debido a una tubería reventada que ha provocado estos corrimientos de tierra que afecta a sus viviendas.

Los inquilinos aseguran que en tres años que llevan habitando en el edificio nunca habían tenido problemas con el terraplén, a pesar de las fuertes lluvias y los temporales de viento.

Pero ahora, el reventón de una tubería de un chalet situado en la parte superior del terraplén, ha provocado que la tierra se ablande debido a la emanación de agua ocasionando el derrumbe del mismo.



El primer piso es el más afectado, de hecho, el derrumbe está a punto de alcanzar la ventana de su vivienda. Rocío, inquilina de la vivienda, aseguró que se encuentra "muy nerviosa" y no es capaz de "dormir bien por las noches".



"Tengo pánico de oír el ruido cuando cae porque no deja de ser una pared de ocho metros y tampoco hay nadie que me diga que puedo estar totalmente tranquila. Nadie sabe decirme hasta qué punto es peligroso o no. Estamos esperando a que nos hagan un estudio sobre el terreno y ver qué podría pasar", comentó.



El terraplén está cubierto por una malla protectora pero tienen "miedo" a que ésta pueda no resistir y la tierra se venga sobre su casa. En teoría, es el promotor quien tendría que hacer frente a este problema, pero desapareció al año de entregar las viviendas ya que "no le salió bien la venta de las mismas", aseguró una de las vecinas.