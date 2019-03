Las conversaciones de Samuel tras la desaparición de Marta

Esta es la conversación que Samuel Benítez uno de los ahora imputados tiene a través de un chat con Gonzalo y Alfredo otros dos amigos de Marta del Castillo.

"Están muertos sus padres y el Migue lo conozco yo y voy a hacer lo imposible, tierra, mar y aire para encontrarlo y que me cuente toda la verdad porqué si hay una persona a la que se lo cuenta es a mi". escribía seguro de si mismo Samuel en el chat

"Yo lo fui a buscar está mañana con la moto, lo note nervioso y que se iba para Camas, el muy cabrón encima de quitarse del medio a apagado todos los móviles" asegura Gonzalo. "Yo lo voy a buscar que se como encontrarlo" le replica Samuel. "He ido hasta Camas para ver si lo veía y nada, pero vamos que a ese lo cojo yo y le hago hablar"

En está conversación parece que los jóvenes están seguros que Miguel Carcaño tiene algo que ocultar. En la siguiente conversación de chat Samuel se erige ante los amigos comunes como el vengador de Marta. "Yo conozco al Migue desde pequeño y no se que creer, espero que Marta este bien y que el Migue no tenga nada que ver". responde Samuel.

El 25 de enero a las 21:00 de la noche en una nueva conversación en la red los amigos de Marta se temen lo peor. "Si el Miguel no tuviera nada que ver se hubiera preocupado y no lo ha hecho, y no tendría que ocultar nada y lo de buscarla más no lo veo porqué no va a estar en la calle" escribe consternado Alfredo.