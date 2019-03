Suspenden temporalmente la búsqueda de los menores de Córdoba sin rastro alguno

Agentes de la Policía Nacional han suspendido temporalmente la búsqueda en el entorno del río Guadalquivir de los dos niños de 2 y 6 años desaparecidos el pasado sábado en un parque de Córdoba, sin que se halla encontrado rastro alguno de los menores.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado que la búsqueda en el río, en una zona acotada en las inmediaciones de la vivienda del abuelo paterno de los niños ubicada en el polígono de Las Quemadillas de Córdoba, no ha dado resultado alguno. En el operativo de búsqueda han participado efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas), mientras que durante la madrugada unidades caninas peinaron distintos puntos de la ciudad sin resultados que determinen el paradero de los menores.

Esta misma mañana, la actividad en el entorno de la Comisaría de la Policía Nacional Campo Madre de Dios es prácticamente nula y se está a la espera de avanzar en la investigación para realizar nuevas pesquisas. Asimismo, los agentes policiales han levantado el precinto de la casa de los abuelos paternos de Las Quemadillas, donde se ha centrado la investigación hasta el momento de la Policía Científica, y ya han abandonado el lugar.

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, ha reiterado hoy la necesidad de ser "respetuosos" con la investigación y "dejar trabajar" a los profesionales en la labor de búsqueda de los niños. Tras participar en los actos institucionales del Día de la Guardia civil, Ruiz ha eludido dar información los periodistas sobre el asunto "por respeto a la investigación" y ha apelado a la "responsabilidad" de los medios para evitar "elucubraciones" sobre el caso. Por su lado, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, ha informado de que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Córdoba, cuyo titular es el juez José Luis Rodríguez Lainz, está llevando el caso de la desaparición de los niños.

Fuentes de la investigación han informado de que el padre de los menores, que está en proceso de separación de la madre desde hace más de quince días, está colaborando con los agentes policiales en calidad de denunciante y nunca de imputado, han precisado.

Por otro lado, agentes de la Policía Científica de Madrid y Sevilla siguen analizando muestras recogidas en la vivienda del abuelo paterno de los niños, donde el padre reside desde que se iniciaron los trámites de separación.



Los restos óseos hallados por la Policía Nacional en el registro efectuado el martes en dicha vivienda no son humanos, a falta del análisis definitivo de la Policía Científica, han confirmado fuentes de la investigación.



Las mismas fuentes han asegurado que los huesos, enviados ya al departamento de Antropología Forense de la Comisaría General de Policía Científica en Madrid, son todos de perro, salvo un fragmento cuyo origen todavía no ha podido ser determinado. Los restos fueron encontrados entre las cenizas de una hoguera hallada en la vivienda, ubicada en el polígono de Las Quemadillas de Córdoba, donde los agentes han ampliado el cordón de seguridad y están apostados los medios de comunicación.



En la Comisaría de la Policía Nacional Campo Madre de Dios se encuentra coordinando la investigación el comisario de la Policía Judicial de Sevilla, Manuel Piedrabuena, quien ha evitado hacer declaraciones sobre los resultados de las pesquisas.



Por otro lado, la portavoz de la familia materna de los niños desaparecidos en Córdoba, Esther Chaves, ha pedido prudencia y que no se acuse a nadie mientras continúan las investigaciones, y ha solicitado que se deje trabajar a la Policía, que, según ha señalado, está realizando "una impresionante labor".



La madre de los niños, residente en Huelva, continúa en Córdoba, con "el empeño y la esperanza de encontrar pronto" a los menores, ha indicado Chaves.



Por su parte, un familiar directo del padre de los niños, que no ha querido ser identificado, ha dicho que los niños pasaron la noche en la casa de sus abuelos paternos en Córdoba capital, un inmueble diferente al que la investigación policial ha dirigido inicialmente sus investigaciones. Según este familiar, el sábado a las 12:00 horas el padre recogió a sus hijos en este domicilio y, a partir de ahí, "no se sabe nada".