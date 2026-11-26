Un marinero ha muerto y otros seis han resultado heridos leves tras el hundimiento de un barco cargado de petróleo al norte de Ibiza. Transportaba alrededor de 1,2 millones de litros de crudo y se encontraba a unas 25 millas náuticas de la isla, tal y como ha detallado el 112 de las Islas Baleares.

A bordo de la embarcación viajaban un total de 17 tripulantes. De todos ellos, siete han sido trasladados al Hospital Can Misses.

Para conocer en profundidad las claves del hundimiento, desde Noticias de la Mañana hemos hablado con Agustín Martín, Capitán de la Marina Mercante.

Una "vía de agua" como posible causa del hundimiento

Martín ha destacado que es una noticia muy reciente y, por tanto, "hay poca información". No obstante, no se descarta una posible "vía de agua": "Se habla de una vía de agua, pero siempre son debidas a una colisión contra una roca o una explosión y en este caso, es muy raro".

Sobre las condiciones del mar, el capitán de la marina mercante advierte de que ahora "hay mucho viento" y, tras el incidente, el barco continúa en "unas condiciones pésimas, a la deriva y esperando a que llegue algún remolcador a sus cercanías".

"No sabemos la magnitud de esa supuesta vía de agua"

Al ser un barco que transportaba gasoil, es importante realizar las tareas de remolque del buque con rapidez. Por otro lado, Martín indica que "el barco va compartimentado, es decir, en el caso de que salga el producto al mar, no va a salir todo". Aunque insiste en que "no sabemos la magnitud de esa supuesta vía de agua".

Asimismo, ha destacado que lo que queda ahora por hacer es "que llegue el remolcador y rodee el barco con material absorbente" para evitar que se vierta una gran cantidad de producto sobre el mar.

Por otro lado, el capitán de la marina mercante no niega que se "pierda combustible en el mar".