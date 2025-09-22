Condenan a una pareja por maltratos "aterradores" a su hija de 2 años y su bebé de 47 días

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a una pareja por malos tratos habituales y "aterradores" a sus dos hijas, una bebé de apenas 47 días y otra niña de 2 años. Así lo recoge la sentencia, en la que se describe el sufrimiento continuado de las menores durante sus primeros días de vida.

El tribunal impone al padre una pena global de 16 años de prisión por malos tratos habituales, violencia doméstica con alevosía y lesiones con el agravante de parentesco. La sentencia considera probado que sumergió a la bebé en agua caliente "con ánimo de atentar contra su integridad física", lo que le provocó quemaduras en el 42% del cuerpo. Además, se le prohíbe acercarse a la menor, comunicarse con ella por cualquier medio y queda inhabilitado para el ejercicio de la patria potestad.

En cuanto a la madre, el tribunal la absuelve del delito de lesiones porque no se encontraba en la vivienda cuando el padre metió a la bebé en agua caliente y, de hecho, fue quien la trasladó al hospital en octubre de 2022 al ver su estado. Sin embargo, ha sido condenada a 4 años de prisión por malos tratos habituales y violencia doméstica con alevosía.

Responsabilidad compartida

Los magistrados consideran probado que ambos progenitores son responsables, al señalar que "es imposible sostener que la madre nada tuviera que ver con tales hechos, ni que acatara como normal el padecimiento constante de heridas y quemaduras en el cuerpo de una pequeña de tan solo 47 días". Añaden que, aunque las lesiones las hubiera causado el padre, la madre "se encontraba en situación de garante respecto a su hija de apenas unos días de vida y nada hizo por que tales hechos no se siguieran produciendo".

La hija mayor, de 2 años, también tuvo que ser atendida en el Hospital de la Axarquía, donde se le detectaron lesiones compatibles con quemaduras de cigarrillos. El tribunal considera probado que estas heridas fueron causadas "de mutuo acuerdo" por ambos padres, dejando a la pequeña en total indefensión. Como consecuencia, el Servicio de Protección de Menores acordó el desamparo provisional de las niñas y se decidió su acogimiento familiar.

Secuelas de por vida

El informe forense ratificado en el juicio detalla que la bebé presentaba lesiones en distintos estados de evolución, atribuibles al maltrato continuado "a lo largo de los 47 días de vida". Dichas agresiones le han dejado secuelas "importantísimas", además de desnutrición y deshidratación.

El tribunal subraya que la situación descrita "es aterradora y corrobora el sufrimiento de la bebé de un maltrato habitual en sus pocos días de vida", con quemaduras en casi la mitad de su cuerpo y otras heridas en evolución. Los jueces reprochan además el maltrato continuado y "prácticamente permanente desde el nacimiento a una pequeña de 47 días".

En la sentencia también se recoge el testimonio de la madre de acogida de la niña de 2 años, que relató que al llegar a su vivienda estaba asustada y con temor a cualquier nuevo acontecimiento, que se agachaba y se cubría la cabeza, y que sufría terrores nocturnos despertándose con frases como: "bebé se quema, bebé pupa".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com