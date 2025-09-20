Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Algeciras

Muere un hombre de 70 años tras la picadura de un insecto mientras conducía una moto en Algeciras

La víctima sufrió un shock tras la picadura, aparentemente de una avispa, y falleció pese a la atención inmediata de policías y sanitarios.

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andaluc&iacute;a

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de AndalucíaEuropa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Un hombre de 70 años ha muerto este sábado en Algeciras, Cádiz, después de sufrir la picadura de un insecto (aparentemente una avispa) mientras circulaba en motocicleta por la calle Los Arbolitos, situada detrás de la Jefatura de la Policía Local.

Según informan fuentes policiales a EFE, el hombre cayó al suelo tras la picadura y fue auxiliado de inmediato por agentes de la Policía Local y un equipo de 061. En un primer momento se encontraba consciente y podía hablar, pero la zona afectada comenzó a inflamarse rápidamente hasta provocarle un shock anafiláctico que provocó su muerte.

Efectivos de la Policía Científica de la Policía Nacional se han desplazado a la zona para investigar las circunstancias del suceso y determinar la especie exacta del insecto causante de la reacción mortal.

Qué es un shock anafiláctico y cómo actuar

El shock anafiláctico por picadura de avispa es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal, que puede aparecer de forma rápida. Sus síntomas incluyen dificultad para respirar, hinchazón de la cara y la boca, erupción cutánea, mareos y síntomas gastrointestinales, lo que requiere atención médica inmediata.

Qué hacer ante un shock anafiláctico

En primer lugar, es importante actuar rápido, por lo que se recomienda llamar a emergencias inmediatamente. También, si fuese posible, administrar adrenalina con un autoinyector. En caso de presenciarlo, es necesario colocar a la persona en posición de shock, recostada y con las piernas elevadas. También es importante mantener la vía aérea despejada. Por último, en caso de que no haya respuesta o no tenga pulso, realizar una RCP hasta que llegue ayuda médica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

2.000 hectáreas calcinadas en Pantón: Galicia vuelve a arder en septiembre

2.000 hectáreas calcinadas en Pantón: Galicia vuelve a arder en septiembre

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía

Muere un hombre de 70 años tras la picadura de un insecto mientras conducía una moto en Algeciras

2.000 hectáreas calcinadas en Pantón: Galicia vuelve a arder en septiembre

2.000 hectáreas calcinadas en Pantón: Galicia vuelve a arder en septiembre

Cámara sensible calor incendio

Así capta una cámara sensible al calor la imagen real del incendio de Pantón, Lugo

ataque centro menores migrantes Monforte
Sociedad

Atacan con varios cóctel molotov al inmueble que albergará el centro para menores migrantes en Monforte, Lugo

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025
Noticias de hoy

Noticias de hoy, domingo 20 de septiembre de 2025

Imagen de archivo de una patrullera marítima de la Guardia Civil.
Narcotráfico

Muere un ocupante de una narcolancha al chocar con una patrullera de la Guardia Civil en Algeciras

La embarcación, cargada de hachís, colisionó con la patrullera 'Río Navia' durante una vigilancia en Cala Arena. Otro ocupante resultó herido.

El avance de las llamas en el incendio que asola a los municipios lucenses de Pantón y Sober.
Incendios

Incendios en Galicia: Las llamas calcinan más de 2.000 hectáreas en Pantón y sus vecinos están "desesperados"

El incendio que afecta a Pantón ya ha quemado más de 2.000 hectáreas y la circulación ferroviaria entre Lugo y Ourense permanece cortada.

Foto de archivo de Mossos d'Esquadra

Hallan una maleta con un cadáver y detienen a un hombre de 24 años en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Captura de pantalla de la IGN sobre la información del terremoto

Registrado un terremoto de magnitud 3 en el mar de Alborán oriental

Bomberos de San Sebastián.

Muere un hombre de 68 años por un incendio en una vivienda en San Sebastián

Publicidad