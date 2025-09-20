Algeciras
Muere un hombre de 70 años tras la picadura de un insecto mientras conducía una moto en Algeciras
La víctima sufrió un shock tras la picadura, aparentemente de una avispa, y falleció pese a la atención inmediata de policías y sanitarios.
Un hombre de 70 años ha muerto este sábado en Algeciras, Cádiz, después de sufrir la picadura de un insecto (aparentemente una avispa) mientras circulaba en motocicleta por la calle Los Arbolitos, situada detrás de la Jefatura de la Policía Local.
Según informan fuentes policiales a EFE, el hombre cayó al suelo tras la picadura y fue auxiliado de inmediato por agentes de la Policía Local y un equipo de 061. En un primer momento se encontraba consciente y podía hablar, pero la zona afectada comenzó a inflamarse rápidamente hasta provocarle un shock anafiláctico que provocó su muerte.
Efectivos de la Policía Científica de la Policía Nacional se han desplazado a la zona para investigar las circunstancias del suceso y determinar la especie exacta del insecto causante de la reacción mortal.
Qué es un shock anafiláctico y cómo actuar
El shock anafiláctico por picadura de avispa es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal, que puede aparecer de forma rápida. Sus síntomas incluyen dificultad para respirar, hinchazón de la cara y la boca, erupción cutánea, mareos y síntomas gastrointestinales, lo que requiere atención médica inmediata.
Qué hacer ante un shock anafiláctico
En primer lugar, es importante actuar rápido, por lo que se recomienda llamar a emergencias inmediatamente. También, si fuese posible, administrar adrenalina con un autoinyector. En caso de presenciarlo, es necesario colocar a la persona en posición de shock, recostada y con las piernas elevadas. También es importante mantener la vía aérea despejada. Por último, en caso de que no haya respuesta o no tenga pulso, realizar una RCP hasta que llegue ayuda médica.
