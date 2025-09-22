Las insólitas imágenes de tres individuos haciendo un 'simpa' de 180 euros en un restaurante de Jerez

Tres individuos han protagonizado un 'simpa' en un bar de Jerez. Después de comer en abundancia, se marcharon sin pagar una cuenta que ascendía a los 180 euros. El perjudicado es un conocido mesón de Jerez, que difundió el vídeo en redes sociales como forma de denuncia. Los responsables, descritos por el local como "el de la gorra, el del moño y el de la camiseta blanca", consumieron en el recinto y se marcharon con una sorprendente tranquilidad sin abonar la cuenta.

De acuerdo con el testimonio del establecimiento, los tres comieron "a base de bien", y tras simular que salían a fumar, aprovecharon la ocasión para huir. En pocos segundos, subieron a una furgoneta blanca y desaparecieron. "Han hecho como que salían a fumar y a correr se dijo", señalaron los responsables del mesón al difundir su relato.

