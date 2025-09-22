Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Apuñalan a un temporero de la vendimia mientras dormía en Rincón de Soto, La Rioja

La víctima se encuentra en el hospital y la Guardia Civil ya ha identificado al presunto agresor.

Vendimia nocturna

Cada vez más se recoger la uva por la noche, esta técnica estresa menos al fruto. antena3.com

Tania Taboada
Publicado:

Agentes de la Guardia Civil han identificado a un individuo como autor de una agresión a un temporero de la vendimia mientras dormía.

El suceso se produjo en Rincón de Soto, La Rioja, durante la noche del pasado domingo, y muy concretamente a eso de las 6:45 horas.

Fueron varios vecinos los que dieron la voz de alerta a los agentes, advirtiendo de que un hombre había apuñalado a otro con la presunta intención de robarle.

La víctima fue trasladada en un primer momento al Hospital de Calahorra y, posteriormente, al Hospital San Pedro de Logroño, donde continúa ingresada.

La investigación está siendo desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Rioja.

Otros casos

En Lleida, un hombre resultó herido de gravedad en la madrugada de ayer al ser apuñalado y agredido por al menos otro cuatro individuos.

La víctima sufrió cortes en un brazo y una pierna y una importante hemorragia. Fue evacuado en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova.

La agresión tuvo lugar entre la medianoche y la 1.00 horas de ayer en la calle Balmes y fue presenciada por ciudadanos y los ocupantes de los vehículos que circulaban por la calle.

Por causas que se están investigando, cuatro hombres agredieron a otro en la acera. La víctima cayó al suelo y uno de los individuos sacó un arma blanca y le asestó varias puñaladas.

Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Urbana y dos ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques.

