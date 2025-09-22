Una plantación de marihuana en medio de un bosque con un valor de 3 millones de euros: así ha sido desmantelada

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo exterior de marihuana en una zona remota envuelta de bose e inaccesible en vehículo. La operación policial, se saldó con la detención de tres hombres, de entre 27 y 43 años, acusados de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

Durante el registro, los agentes localizaron una plantación con cerca de 4.500 plantas de marihuana, con una altura de entre uno y dos metros, repartidas en cinco bancales y una extensión de unos 6.000 metros cuadrados. Según los cálculos de la Oficina Nacional Central de Estupefacientes, su valor en el mercado ilegal podría alcanzar los 3 millones de euros si se hubiera vendido al por menor, o superior a los 800.000 euros en caso de venta al por mayor

Dormían en tiendas de campaña para vigilar la droga

Los detenidos vivían en el interior de la plantación, donde habían instalado cuatro tiendas de campaña: dos para dormir y otras dos utilizadas como puestos de vigilancia. Disponían también de herramientas de jardinería, teléfonos móviles, sistemas de comunicación portátiles y hasta un sistema de suministro de agua construido a partir de un embalse artificial conectado a un río cercano.

La investigación comenzó a finales de 2024, cuando la Unidad de Investigación de Tremp detectó una zona deforestada con señales de actividad reciente. A partir de ahí, se inició un seguimiento que permitió confirmar la reactivación del cultivo y la presencia de personas que accedían de forma regular con materiales para el mantenimiento de la plantación.

La investigación culminó el pasado 9 de septiembre con el acceso judicial autorizado a la zona investigada. Fue en ese momento cuando se localizaron, identificar y detener a los tres hombres.

En el operativo participaron cerca de 40 agentes de diferentes especialidades, como Investigación Criminal, ARRO, Medio Ambiente y unidades de drones. Los tres arrestados, que no tenían antecedentes, pasaron a disposición judicial el 11 de septiembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.