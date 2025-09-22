Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cuatro detenidos en Fuenlabrada por retener, amenazar y golpear a un moroso para cobrar una deuda de 300.000€

La víctima concertó una cita para pagar parte de lo adeudado por maquinaria; terminó encerrado en un local comercial, golpeado hasta perder el conocimiento y robado tras ser agredido con un cenicero. Los arrestos se produjeron los días 21 y 27 de agosto.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Ignacio Gutiérrez
Publicado:

En una operación llevada a cabo por la Policía Nacional y atribuida a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, cuatro hombres han sido detenidos acusados de retener, amenazar, golpear y robar a otro individuo para forzarle al pago de una deuda millonaria: 300.000 euros.

Los hechos se remontan a principios de agosto, cuando la víctima concertó una cita con uno de los presuntos responsables con el objetivo de abonar parte del importe pendiente, correspondiente a la adquisición de diversa maquinaria. Al concluir dicho encuentro, los otros tres arrestados accedieron al local comercial aprovechando la situación para intimidarlo y exigirle que no denunciara lo ocurrido.

Durante su cautiverio dentro de unas oficinas, la víctima sufrió agresiones físicas reiteradas, entre las que destaca el uso de objetos contundentes: en particular, fue golpeado varias veces con un cenicero en la cabeza. Como consecuencia de los golpes, en un momento perdió el conocimiento.

Aprovechando ese instante, los agresores le sustrajeron más de 1.100 euros en efectivo y le robaron su teléfono móvil.

A pesar de las lesiones y del estado en que se encontraba, la víctima logró escapar del local, recorrer varios metros por la vía pública y pedir auxilio al personal de seguridad privada que transitaba por la zona. Fueron estos quienes dieron aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que atendieron al herido.

Las investigaciones policiales permitieron la identificación de los cuatro sospechosos, quienes fueron arrestados en dos tandas: los días 21 y 27 de agosto. Todos ellos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, enfrentándose a cargos por detención ilegal, robo con violencia e intimidación, y lesiones.

Este caso pone de relieve la gravedad que puede alcanzar el cobro de deudas cuando cruza los límites legales. Además, suscita preguntas sobre la seguridad y la protección de quienes se ven atrapados en disputas financieras de elevado valor. En España, estos hechos podrían implicar sanciones penales significativas si se demuestra la intención criminal de los acusados, no sólo por las lesiones físicas sino también por los delitos contra la libertad (detención ilegal) y por robo con violencia.

Por el momento, no se han hecho públicas las identidades de los detenidos ni de la víctima, ni detalles sobre su relación previa, aparte de la compra de maquinaria, que dio origen a la deuda. Tampoco está claro si existía algún aval legal o contrato formal que estableciera plazos de pago, lo cual podría influir en el curso judicial del caso.

La Policía Nacional continúa investigando para determinar si hay otros implicados, qué medios concretos usaron para apoderarse de los objetos contundentes utilizados en la agresión, y si hay antecedentes previos de coacciones o amenazas relacionadas con esta misma deuda.

