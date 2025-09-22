Dispositivos viales que salvan vidas: "Con estas luces se pueden evitar el 60% de las salidas de vía"

Un nuevo dispositivo de señalización que ayuda a reducir la siniestralidad en puntos negros de las carreteras es el resultado de la colaboración entre investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al instituto ai2 y de la empresa Metalesa.

Explica Cesar Valero Rubio director de Innovación Digital y Tecnológica de Metalesa Seguridad Vial: "Las barreras de seguridad históricamente han sido elementos pasivos para sostener y retener al vehículo, pero ahora hemos dado un giro radical desarrollado una tecnología innovadora que es capaz de prevenir accidentes, por ejemplo, en casos de presencia de fauna en la carretera, situaciones de poca visibilidad o de una velocidad excesiva por parte de un conductor. Los dispositivos se incluyen en las barreras, incluso sirven para detectar el siniestro y alertar con cámaras y sensores notificaciones en tiempo real para activar asistencia sanitaria o informar a la DGT".

Así son los dispositivos

Este nuevo dispositivo ha sido diseñado y patentado para universalizar su aplicación sobre cualquier barrera viaria existente, de cualquier fabricante y de cualquier material, incorpora además, software y electrónica en cuyo diseño original participó la UPV.

Consta también de dos luces independientes que permiten alertar en ambos sentidos de la vía, reforzando la prevención de riesgos en escenarios críticos de siniestros o de circulación en sentido contrario, con posibilidad de modificar el color de la luz o regular la intensidad lumínica para adaptarse a las condiciones climatológicas.

Además, se han integrado cámaras de visión artificial ( AIV) que aplican algoritmos de IA en continuo aprendizaje para escenarios y señalización en tiempo real de presencia de fauna en la calzada u otros peligros. Explica César Valero: "Hay muchas empresas interesadas. Los dispositivos están ya operativos. Hemos llegado a acuerdos para abrir mercados internacionales. Dan garantía y seguridad en carreteras, hay menos víctimas. Acreditamos que las salidas de vía se pueden reducir hasta en un 60%.

Queremos lanzar un proyecto con la DGT para alertar de la presencia de kamikazes. Muchas personas mueren en las carreteras y los accidentes con esta tecnología se pueden prevenir. Supone toda una revolución".

Este dispositivo contribuirá también a la seguridad de usuarios vulnerables como ciclistas o peatones que circulan por carreteras regionales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.