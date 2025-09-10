Detenidos un hombre y una mujer por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de San Blas a un hombre y una mujer acusados de introducir fragmentos de cristal en un tarro de comida infantil. Ambos convivían en la misma vivienda que la familia del bebé, ya que tenían alquilada una habitación, y entre ellos ya se habían producido enfrentamientos previos.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto. La madre del niño comenzó a darle de comer como cada día y, al introducir la cuchara en el tarro, notó que el puré contenía objetos extraños. Al volcar el contenido en un plato para comprobarlo con mayor claridad, descubrió que entre la papilla se mezclaban diminutos trozos de cristal que, según las primeras pesquisas, podrían proceder de una botella rota.

Consciente del grave peligro para la salud de su hijo, la mujer interrumpió de inmediato la comida y llamó a la Policía. La rápida intervención de una patrulla permitió asegurar el alimento contaminado como prueba y proceder a la identificación de los sospechosos.

Enfrentamientos previos entre las familias

Las primeras investigaciones apuntan a que la relación entre ambas familias estaba marcada por la tensión y las discusiones frecuentes. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los detenidos ya habían protagonizado conflictos anteriores entre familias, lo que refuerza la hipótesis de que la introducción de los cristales fue un acto deliberado de represalia o venganza.

Tras la inspección de los agentes y la confirmación de la presencia de los fragmentos, un hombre y una mujer han sido detenidos como presuntos responsables de un delito de tentativa de homicidio. Ambos pasaron a disposición judicial en las horas posteriores, a la espera de que se determine su grado de implicación y posibles medidas cautelares.

La investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles y determinar si existieron amenazas previas o algún tipo de planificación en el intento de atentar contra la vida del menor.

