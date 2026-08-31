Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

MADRID

La Policía rescata a una mujer que estuvo retenida varios días en un local, drogada y obligada a prostituirse

Los agentes han detenido a los dueños del local tras encontrar a la mujer en una cama y con claros signos de estar drogada.

Policía Municipal de Madrid

Policía Municipal de Madrid Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre y a una mujer en el distrito de Ciudad Lineal tras localizar a una mujer que había sido drogada, obligada a prostituirse y retenida en un local varios días.

Los agentes la encontraron sobre las 06:00 del pasado 25 de agosto cuando un hombre alertó que en una calle del distrito de Madrid una amiga suya estaba siendo retenida en contra de su voluntad. La llamada la hizo desde el autotaxi en el que viajaba.

La chica pidió auxilio

Según el relato, la chica pidió ayuda por teléfono ya que la estaban obligando a prostituirse en un local. Los mensajes enviados a su amigo confirman que había sido contratada como camarera pero la estaban obligando a mantener relaciones sexuales con desconocidos contra su voluntad.

Al personarse en el local, los agentes encontraron cerrado el establecimiento. Tras requerir a los dueños para su apertura, localizaron en su interior a la mujer encerrada en una de las habitaciones, tendida sobre una cama de matrimonio y con claros signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia. Presentaba signos de pánico y, según el relato de la chica tal y como recoge Europa Press, llevaba tres días retenida contra su voluntad.

La mujer fue trasladada a un centro hospitalario. Los efectivos policiales arrestaron a los propietarios del local, un hombre de 62 años y una mujer de 28 años, acusados de un delito de prostitución y trata.

Otros dos detenidos por asesinato

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por su presunta implicación en el asesinato de un hombre de unos 55 años el pasado 13 de abril en Getafe (Madrid), según han informado a Europa Press fuentes policiales. Los hechos se produjeron sobre las 00:30 horas en las inmediaciones de la calle San Sebastián, donde agredieron con una arma blanca a la víctima.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Getafe, además de sanitarios del Summa 112, quienes atendieron a la víctima, que presentaba varias heridas de arma blanca en el tórax y el abdomen, y lo trasladaron en estado grave al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Noticias de hoy, lunes 31 de agosto de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Publicidad

Sociedad

Migrantes frente a la explanada de embotellamiento de Loma Colmenar

Ceuta decide mantener cerradas las escuelas infantiles hasta finales de septiembre en otra jornada de protestas

Imagen de un oso

Un oso se pasea de madrugada por las calles de un pueblo de León

Policía Municipal de Madrid

La Policía rescata a una mujer que estuvo retenida varios días en un local, drogada y obligada a prostituirse

Campamento de inmigrantes en la playa del Trampolín de Ceuta
Crisis migratoria

El balance de la situación de Ceuta un mes después: colapso, indignación y hartazgo de los ceutíes

Imagen de las dos menores desaparecidas en Salamanca.
Desaparecidas

Buscan a dos chicas menores de edad desaparecidas en Salamanca desde el pasado 17 de agosto

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.
Valladolid

Se da a la fuga tras chocar contra un semáforo y le pillan con un hacha, una pistola y una navaja dentro de su vehículo

El detenido también dio positivo en los controles de alcohol y drogas.

Urzi, el niño que ha agradecido a los Guardacostas su rescate
Salvamento

El tierno regalo del pequeño Urtzi, de 8 años, a los Guardacostas de Galicia por su rescate

El niño, natural de Bilbao, tuvo que ser evacuado en helicóptero de la isla de Ons tras una indisposición. Una vez recuperado, ha querido dar las gracias al equipo.

Una nueva embarcación con migrantes llega a las costas de Alicante

Una nueva embarcación con migrantes llega a Santa Pola, en Alicante

Javier Gallego en los encierros de San Sebastián de los Reyes

El análisis de Javier Gallego: "Tranquilo último encierro en Sanse"

Un padre olvida a su hijo de 10 años a más de 140 kilómetros de distancia en una estación de servicio

Un padre olvida a su hijo de 10 años a más de 140 kilómetros de distancia en una estación de servicio

Publicidad