La Policía rescata a una mujer que estuvo retenida varios días en un local, drogada y obligada a prostituirse

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre y a una mujer en el distrito de Ciudad Lineal tras localizar a una mujer que había sido drogada, obligada a prostituirse y retenida en un local varios días.

Los agentes la encontraron sobre las 06:00 del pasado 25 de agosto cuando un hombre alertó que en una calle del distrito de Madrid una amiga suya estaba siendo retenida en contra de su voluntad. La llamada la hizo desde el autotaxi en el que viajaba.

La chica pidió auxilio

Según el relato, la chica pidió ayuda por teléfono ya que la estaban obligando a prostituirse en un local. Los mensajes enviados a su amigo confirman que había sido contratada como camarera pero la estaban obligando a mantener relaciones sexuales con desconocidos contra su voluntad.

Al personarse en el local, los agentes encontraron cerrado el establecimiento. Tras requerir a los dueños para su apertura, localizaron en su interior a la mujer encerrada en una de las habitaciones, tendida sobre una cama de matrimonio y con claros signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia. Presentaba signos de pánico y, según el relato de la chica tal y como recoge Europa Press, llevaba tres días retenida contra su voluntad.

La mujer fue trasladada a un centro hospitalario. Los efectivos policiales arrestaron a los propietarios del local, un hombre de 62 años y una mujer de 28 años, acusados de un delito de prostitución y trata.

Otros dos detenidos por asesinato

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por su presunta implicación en el asesinato de un hombre de unos 55 años el pasado 13 de abril en Getafe (Madrid), según han informado a Europa Press fuentes policiales. Los hechos se produjeron sobre las 00:30 horas en las inmediaciones de la calle San Sebastián, donde agredieron con una arma blanca a la víctima.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Getafe, además de sanitarios del Summa 112, quienes atendieron a la víctima, que presentaba varias heridas de arma blanca en el tórax y el abdomen, y lo trasladaron en estado grave al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.