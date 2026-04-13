Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ETA

Conceden el tercer grado penitenciario por buena conducta al preso de ETA Jon Bienzobas

Covite denuncia que el Gobierno Vasco ha concedido la semilibertad sin que haya demostrado su arrepentimiento públicamente y "con hechos verificables".

Conceden el tercer grado penitenciario por buena conducta al preso de ETA Jon Bienzobas

Conceden el tercer grado penitenciario por buena conducta al preso de ETA Jon BienzobasEFE

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA, Jon Bienzobas,condenado entre otros atentados por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996.

Las asociaciones de víctimas Covite y AVT han confirmado la concesión del tercer grado a Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas.

"Buena conducta"

Según ha indicado Covite en un comunicado, se ha concedido a Bienzobas el tercer grado en virtud del artículo 83 del reglamento penitenciario, en atención a su buena conducta en la cárcel.

Jon Bienzobas ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz. Bienzobas cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados.

Las condenas impuestas

Entre las penas impuestas, figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996.

También fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990. Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau, Francia, país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite ha tachado de "fraudulenta" la concesión de este tercer grado, ya que "lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene que dar por buenas, y menos aún las víctimas".

Arrepentimiento público

"Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad", ha denunciado la presidenta de Covite.

Una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 relativa a Xabier Atristain estableció que este tipo de cartas no tienen validez si no van acompañadas de "signos inequívocos de desvinculación" del terrorismo.

Covite ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, "un régimen más parecido a la semilibertad", ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

Engaño del Gobierno

"El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86", denuncia Covite. "Estamos ante un engaño intolerable".

"Hemos exigido al Gobierno Vasco que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86", ha denunciado Ordóñez. La presidenta de Covite ha señalado también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en muchos casos está otorgando validez a los terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco en lugar de recurrirlos.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha explicado que a Bienzobas le quedan solo 7 meses para cumplir sus condenas debido a la ley que permite a los miembros de ETA descontarse las penas de Francia, a la que este colectivo se opuso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El boom de las golosinas entre adultos: una tendencia que nunca pasa de moda

Golosinas

Publicidad

Sociedad

La familia de Francisca Cadenas declara el lunes en el Juzgado de Villafranca de los Barros

La familia de Francisca Cadenas declara ante el juzgado: así vivieron su desaparición y el hallazgo de sus restos

Conceden el tercer grado penitenciario por buena conducta al preso de ETA Jon Bienzobas

Conceden el tercer grado penitenciario por buena conducta al preso de ETA Jon Bienzobas

Investigan al SAS por la muerte de un paciente con cáncer de mama

Investigan a la sanidad andaluza por presunto homicidio por imprudencia tras la muerte de un paciente de cáncer de mama

Vista panorámica de la laguna de Arrecife
Canarias

Investigan a 7 funcionarios de Arrecife, en Lanzarote, por quitar casi 2.300 multas de tráfico

El vídeo del rescate en helicóptero
Accidente

Rescatan en helicóptero a una menor herida grave tras caer de 4 metros de altura mientras hacía senderismo

Foto de archivo de Britney Spears
Britney Spears

Britney Spears toca fondo y decide ingresar en un centro de rehabilitación voluntariamente

La cantante estadounidense ha decidido dar un paso al frente e ingresar por voluntad propia en un centro de rehabilitación para poder superar sus problemas con el consumo de sustancias.

Herido muy grave un hombre de 55 años tras ser apuñalado en el tórax y abdomen
GETAFE

Herido muy grave un hombre de 55 años tras ser apuñalado en el tórax y abdomen en Getafe

El hombre ha sufrido heridas de gravedad esta madrugada tras ser atacado con un arma blanca en Getafe, Madrid.

Muere el niño de 9 años atropellado el pasado viernes en Triana

Muere un niño de 9 años atropellado el pasado viernes en Triana, Sevilla

Se busca a Esther López, la joven desaparecida en Traspinedo

Bajo una trampilla debajo de las camas, así encontraron el zulo del caso Traspinedo

Agentes de Policía Nacional en el barrio de la Fuensanta de Córdoba, donde se han producido los hechos

Detenido un hombre en Córdoba después de matar a su expareja y atrincherarse en su vivienda

Publicidad