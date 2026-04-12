Encuentran un zulo en la casa del principal sospechoso del caso Traspinedo

Un nuevo hallazgo ha vuelto a poner el foco en el caso de Esther López en Traspinedo (Valladolid). El propietario actual de la vivienda que perteneció al principal sospechoso de la investigación Óscar S.M, ha encontrado un zulo situado debajo de una cama en uno de los dormitorios, según ha podido conocer Antena 3 Noticias de fuentes de la Guardia Civil.

El descubrimiento se produjo de forma accidental durante una revisión de la vivienda del propietario actual, cuando iba a hacer una obra. La vivienda en cuestión estuvo vinculada al principal sospechoso de la desaparición de Esther López, ocurrida en enero de 2022, y fue vendida con posterioridad a los hechos que rodean la investigación del caso. El hallazgo ha sido puesto en conocimiento de los investigadores, que analizan ahora el espacio encontrado y su posible relevancia dentro de la causa.

La investigación y el dolor de la familia

El caso de Esther López desde el inicio de la investigación generó una amplia repercusión social y mediática, especialmente tras el hallazgo de su cuerpo semanas después de su desaparición, en circunstancias que continúan siendo objeto de investigación judicial.

Mientras tanto, la familia de Esther López continúa reclamando justicia. En distintas ocasiones, su hermana Inés ha expresado públicamente su dolor y su malestar por la situación judicial.

En uno de sus mensajes más recientes, hace poco más de un año, afirmaba: “Mismo día, Supercopa, mismos equipos... ¿Sabéis que no es lo mismo? ¡Mi vida! ¿Sabéis que no es lo mismo? ¡La vida de mi hermana! Hace justo tres años que la asesinaron intencionadamente, que la dejaron morir de dolor y evitaron pedir, ni que ella pudiese, ningún tipo de ayuda. Y estoy segura de que ya sabéis todo lo demás. Justicia para Esther ya”.

También ha denunciado en otras ocasiones que “son tres años con un asesino suelto”.

La investigación continúa abierta bajo la dirección del juzgado competente, a la espera de que este nuevo hallazgo pueda aportar algún elemento más al esclarecimiento de uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Castilla y León.

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