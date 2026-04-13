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Pedro Sánchez: "Sin una Europa unida no habrá un orden internacional estable ni un futuro próspero, como tampoco podrá haberlo sin la participación de este gran país"

Pedro Sánchez ha comenzado en una universidad sus actos oficiales de su cuarta visita a China en cuatro años.

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Miriam Vázquez
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El primer acto oficial de Pedro Sánchez en China ha sido la visita a la Universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas del país asiático. Allí, el presidente español ha pedido a China que ayude más a un sistema multilateral estable en el que se cumpla el derecho internacional y cesen las guerras como las de Irán, Ucrania, Líbano, Gaza o Cisjordania.

Pedro Sánchez viaja a China acompañado de su esposa Begoña Gómez y en este primer acto tomó la palabra ante medio millar de estudiantes para poner en valor que no se puede conseguir un sistema multilateral equilibrado sin la ayuda de las grandes potencias como China. "China hace mucho, y lo celebramos, pero puede hacer más exigiendo como hace que el derecho internacional se cumpla y cesen conflictos como los de Irán, el Líbano, Cisjordania o Ucrania", dijo.

"Europa es un actor clave en la estabilidad, en la prosperidad y en la paz del mundo, y sin una Europa unida no puede haber ni habrá un orden internacional estable ni un futuro próspero para la humanidad, como tampoco podrá haberlo sin la participación de este gran país que es China", añadió Pedro Sánchez.

El presidente español rechazó la idea de quienes consideran que el crecimiento de unos es una pérdida para el resto. "China está llamada a jugar un papel esencial en el futuro del mundo", aseguró para continuar explicando que según su punto de vista lo que está sucediendo en la actualidad no es un trasvase de hegemonías, sino una multiplicación de polos de poder y de prosperidad, algo que consideró como una gran noticia para el mundo.

"La humanidad avanza cuando construimos sobre lo que nos une, no cuando profundizamos las zanjas que nos dividen, y con ese espíritu trabajamos desde España con muchos otros países, como Brasil, India, Sudáfrica, México o China", defendió.

Además, Sánchez pidió al país asiático que no crea que Europa es pequeña ya que supone el mayor bloque comercial del mundo y la segunda mayor economía, el primer receptor de inversión extranjera directa y el segundo ecosistema más innovador.

¿Qué dice la prensa china de la visita de Pedro Sánchez?

Después de estas primeras horas de visita oficial en China, la prensa estatal celebra este cuarto viaje en cuatro años del mandatario español. El diario nacionalista Global Times titula un editorial en portada de la siguiente manera: "Europa y China se ven de nuevo la una a la otra en el espejo español". Este digital califica a España de "puente vital" entre el país asiático y el viejo continente y sostiene que "todavía hoy es evidente el imperecedero espíritu de conexión de Madrid".

El 'China Daily' y el 'Diario del Pueblo', el órgano oficial de comunicación del gobernante Partido Comunista de China, van en la misma línea. Además, la prensa ha destacado la agenda privada del jefe del Ejecutivo y su esposa ya que numerosos viandantes los han grabado paseando por lugares emblemáticos de Pekín como el Palacio de Verano o la zona de viviendas tradicionales (los 'hutong') que rodea las centenarias torres del Tambor y la Campana.

La agenda de Sánchez continuará en la Academia China de Ciencias y posteriormente en el Parque científico-tecnológico de la empresa Xiaomi, una de las mayores tecnológicas del país. El ángulo político del viaje se concentrará en el martes, cuando el jefe del Ejecutivo español se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping; el primer ministro, Li Qiang, y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), Zhao Leji.

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