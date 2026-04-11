La superviviente del accidente de Adamuz da a luz en la UCI

La única persona que continúa hospitalizada tras el accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha dado a luz a un niño en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Según ha informado el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía, la mujer permanece ingresada en estado crítico desde el siniestro, que dejó un balance de 46 fallecidos.

El parto se ha producido este sábado y, de acuerdo con los datos oficiales, el recién nacido se encuentra en buen estado.

El accidente ferroviario provocó una movilización de recursos sanitarios y de emergencia, con un total de 131 personas atendidas, entre ellas 126 adultos y cinco menores. Desde entonces, la evolución de los afectados ha permitido la concesión de 124 altas hospitalarias.

A día de hoy, solo esta paciente continúa ingresada, lo que la convierte en el último caso activo relacionado con el suceso. La administración sanitaria ha mantenido el seguimiento de su estado desde el momento del ingreso.

Un parto en circunstancias excepcionales

El nacimiento ha tenido lugar en un contexto clínico condicionado por la situación de la madre, que permanece en la UCI. Pese a ello, las autoridades sanitarias han confirmado que el bebé no presenta complicaciones.

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