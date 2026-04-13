Muere el futbolista Dominic Frimpong tras un asalto a mano armada al autobús de su equipo

La Asociación de Fútbol de Ghana ha confirmado este lunes la muerte de Dominic Frimpong, futbolista de 20 años del Berekum Chelsea Football Club, tras el asalto a mano armada al autobús de su equipo este domingo cuando volvía de un partido de la Liga Premier de Ghana en Samartex.

"La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha recibido con profunda conmoción y gran pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club", escribió en X.

Detuvieron el autobús y comenzaron a disparar indiscriminadamente

Según testigos presenciales, el autobús del equipo Berekum Chelsea Football Club fue atacado en plena carretera Bibiani-Goaso, en Ahyiresu (Ashanti, Ghana) por un grupo de asaltantes enmascarados que consiguieron frenar el vehículo mientras este daba marcha atrás y comenzaron a abrir fuego indiscriminadamente, provocando así la muerte de Frimpong, que recibió un disparo mortal en la cabeza. El resto de jugadores, directivos y staff consiguió salvarse huyendo del lugar de los hechos.

"La Liga Premier de Ghana expresa firmemente su apoyo inquebrantable a Berekum Chelsea tras un presunto incidente de robo armado que involucró al club durante su viaje de regreso de su partido de la Jornada 29 contra el FC Samartex 1996. La liga transmite una profunda preocupación por la situación y se solidariza con los jugadores, el personal técnico y la dirección del club en este momento difícil. La GPL insta además a las agencias de seguridad pertinentes a tomar medidas urgentes para proteger a todos los clubes participantes, garantizando la seguridad y el bienestar de los equipos mientras viajan por el país para sus compromisos de liga", informó la Liga en X, donde no terminó de mencionar el fallecimiento del jugador.

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