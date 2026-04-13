Donald Trump carga contra el Papa: "El Papa León XIII es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior"

"El Papa León XIV es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior". Así ha calificado Donald Trump a su compatriota el Pontífice León XIV.

El presidente de Estados Unidos ha cargado contra el Obispo de Roma al considerar que ha mantenido un discurso contrario a sus actuaciones en Venezuela e Irán. Trump ha asegurado que muestra "debilidad (...) contra las armas nucleares". "Me cae mucho mejor su hermano Louis (Prevost) que él, porque Louis es todo MAGA". "Él,(refiriéndose a Louis Prevost) lo entiende, y León XIII no", ha apostillado.

"No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país".

Además, el magnate ha defendido que "León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula". "No figuraba en ninguna lista para ser Papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump".

También reprocha que León XIV se reúna con simpatizantes de Barack Obama como David Axelrod, "un perdedor de la izquierda, uno de los que querían que arrestaran a feligreses y clérigos", ha dicho.

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