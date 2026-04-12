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ELECCIONES HUNGRÍA

Hungría celebra elecciones con participación récord y la continuidad de Orbán en juego

Hungría vota este domingo en unas elecciones legislativas clave que pueden poner fin al largo mandato de Viktor Orbán, con una participación récord desde primera hora.

Hungría celebra elecciones con participación récord y la continuidad de Orbán en juego

Hungría celebra elecciones con participación récord y la continuidad de Orbán en juego | EFE

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Iman Benataya
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Este domingo han empezado las elecciones legislativas de Hungría, consideradas como las más importantes desde la caída del comunismo en 1989 y que podrían marcar el fin de la era de Viktor Orbán.

Las primeras tres horas han contado con una participación récord. Según los primeros datos de la Comisión Electoral de Hungría, a las 09.00 hora local (07.00 GMT) casi un 17 % de los más de 8.1 millones de ciudadanos con derecho a voto ya habían acudido a depositar su papeleta. Hasta ahora, la participación máxima a esa misma hora se había registrado en las elecciones de 2002, entonces con un 12 %.

Y es que Hungría decide este domingo si le otorga a Orbán, todo un referente de la derecha populista internacional, un quinto mandato consecutivo, o si se decanta por un cambio de régimen, con el conservador Péter Magyar al frente. Las encuestas de intención de voto dan una clara ventaja a Magyar, si bien las particularidades del sistema electoral húngaro, reformado varias veces desde 2011 en beneficio del Fidesz, no excluyen la posibilidad de una mayoría en escaños para Orbán.

Sin embargo, el propio primer ministro, de 62 años de edad, reconoció este domingo tras depositar su voto que, en caso de una "enorme victoria" de Magyar, abandonará la presidencia del Fidesz, el partido que él mismo cofundó en 1988 y que domina desde hace décadas.

Debido a la importancia de Orbán para el movimiento populista ultraconservador, las elecciones húngaras son seguidas con mucha atención tanto por sus seguidores como por sus críticos, entre ellos, Ucrania y la Unión Europea, con la que el líder magiar está enfrentado desde hace años.

Tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como el líder ruso, Vladímir Putin, apoyan a Orbán, junto con numerosos líderes de la ultraderecha europea, como la francesa Marine Le Pen o el español Santiago Abascal, entre otros.

Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 19.00 hora local de este domingo (17.00 GMT) y los primeros resultados relevantes se esperan para después de las 22.00 local (20.00 GMT).

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