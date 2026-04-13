Investigan a la sanidad andaluza por presunto homicidio por imprudencia tras la muerte de un paciente de cáncer de mama

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huércal-Overa, en Almería, ha abierto diligencias contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un presunto delito de homicidio por imprudencia que derivó en la muerte de un hombre de 86 años que padecía cáncer de mama.

Según el auto judicial, la jueza ha admitido a trámite la denuncia presentada inicialmente en Sevilla y ha acordado iniciar una investigación para esclarecer si hubo negligencia en la atención sanitaria. Para ello, ha requerido al SAS el historial médico completo del paciente y ha solicitado la intervención de un médico forense para evaluar la actuación de los profesionales implicados.

El abogado de la familia, José Antonio Sires, ha señalado que se trata de "la primera denuncia penal dirigida contra el Servicio Andaluz de Salud que es admitida a trámite y objeto de investigación centrada en un posible retraso en el cribado sanitario que podría haber resultado determinante en el fallecimiento".

Tratado inicialmente en Madrid

El paciente, fallecido en julio de 2025, había sido diagnosticado en 2005 de un carcinoma de mama izquierdo cuando residía en Madrid, y allí fue intervenido quirúrgicamente mediante mastectomía y vaciamiento axilar. Tras trasladarse a Garrucha en 2011, quedó bajo la atención del sistema sanitario andaluz, donde, según la denuncia, no se le realizó un seguimiento oncológico adecuado pese a sus antecedentes.

La denuncia también recoge que, en octubre de 2024, el hombre ingresó en el hospital de Huércal-Overa con un derrame pleural. Sin embargo, no fue valorado por el servicio de oncología y se atribuyó inicialmente a un posible cáncer de pulmón que no llegó a confirmarse. Además, según la denuncia, perdieron una muestra de líquido pleural que podría haber sido clave para el diagnóstico correcto.

Problemas con el cribado en las pruebas de cáncer de mama

José Antonio Sires ha señalado que en su bufete han puesto en marcha una plataforma a la que se han sumado ya cinco mujeres afectadas por problemas en el cribado de sus pruebas de cáncer de mama en Andalucía, con un caso de Huelva capital, entre otros, con lo que “esto se expande a la geografía de Andalucía”, no solo a una provincia en concreto.

Maíllo pide respuestas

Precisamente este fin de semana, el líder de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha recordado "el escándalo" de los cribados de cáncer de mama y ha expuesto el testimonio de una persona muy cercana que ha tardado dos meses en tener el resultado: "Aquí salió normal, pero si hubiera sido positivo de cáncer, ¿qué habría pasado?". Maíllo ha defendido igualmente que la sanidad pública andaluza debe asegurar las pruebas diagnósticas “sin la angustia vital y diaria de gente que no sabe cuál es el resultado de su dolencia”.

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