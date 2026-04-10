Alerta en Cataluña por la salida de prisión de uno de los "delincuentes más peligrosos"

Es uno de los delincuentes más peligrosos y no se ha sometido a ningún programa de reinserción. Dino Marcelo Miller saldrá de la prisión de Ponent, en Lleida, donde cumple condena, el próximo 16 de abril. Ante esta salida inminente, la Fiscalía de Lleida ha avisado a los Mossos d'Esquadra de esa excarcelación para que se vigile "con lupa" durante las próximas semanas.

Un asesino que volvió a delinquir

Dino Marcelo es considerado uno de los criminales más peligrosos de Cataluña. Su última detención data de abril de 2021. Había atracado de forma muy violenta y armado varios supermercados de Lleida. Tras visionar las imágenes de los atracos, los agentes descubrieron que el atracador acababa de salir unos meses antes de la cárcel y que era no era un asaltante cualquiera sino un asesino que había sido condenado a 20 años de cárcel.

Dino Marcelo había salido de prisión tras pasar dos décadas entre rejas y con una condena de 60 años. Según fuentes de la investigación, a finales de los 80 había matado a un joven a la salida de una discoteca, también durante esa época disparó a un policía que intentó evitar un atraco y disparó también contra otro ex policía. Fue condenado por 2 asesinatos y un intento de homicidio y cuando salió a la calle "volvió a delinquir" en varios comercios de Lleida y volvió a ser condenado. De hecho, cuando cometió esos asaltos que le volvieron a llevar a la cárcel en 2021 sólo habían pasado 4 meses de su puesta en libertad.

No ha seguido ningún programa de reinserción

El preso no ha seguido "ningún programa de reinserción" durante todos los años que ha pasado entre rejas. Además, siempre ha vuelto a actuar cuando ha salido en libertad. Según fuentes apuntadas por La Vanguardia, la Fiscalía de Lleida ha comunicado su excarcelación a los Mossos d'Esquadra, que han previsto "un dispositivo de seguimiento durante las primeras semanas en libertad para vigilancia preventiva".

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