Rescatan en helicóptero a una menor herida grave tras caer de 4 metros de altura mientras hacía senderismo

Este domingo, como cada fin de semana, cientos de personas aprovecharon para hacer rutas de senderismo por la isla de Gran Canaria, especialmente después de las intensas lluvias provocadas por la borrasca Therese que han dejado un paisaje verde y lleno de cascadas en el interior de la isla. Pero la jornada se vio empañada por el accidente de una niña de 12 años que cayó de forma accidental por un barranco en la zona de los Azulejos de Veneguera, uno de los lugares más recónditos de la isla, en el municipio sureño de Mogán.

Se trata de una zona montañosa de grandes rocas, a la que solo se puede acceder caminando, que es conocida por sus llamativos colores que le dan el nombre de Los Azulejos y que tienen lugar gracias a los procesos naturales de alteración hidrotermal y oxidación sobre los materiales volcánicos. La menor se encontraba caminando por este paisaje natural junto a su madre cuando repentinamente y por causas que todavía se desconocen, se precipitó desde una altura de unos cuatro metros, golpeándose fuertemente en la cabeza.

El accidente se produjo en una zona de muy difícil acceso, pero afortunadamente, se dio la casualidad de que un grupo de médicos se encontraba también en la zona haciendo senderismo y al presenciar la caída pudieron prestarle una primera asistencia a la niña mientras llegaban los servicios sanitarios. Al ver que se trataba casi con toda seguridad de un traumatismo craneoencefálico, mantuvieron a la menor tumbada e inmovilizada y dieron la voz de alarma al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, que recibió la llamada a las 16:07 horas de la tarde. Inmediatamente la sala activó los recursos necesarios en base a la información recibida por parte de los médicos y adaptada a la complicada localización del incidente y la dificultad para evacuar a la afectada por tierra por la imposibilidad de acceder en un vehículo hasta ella.

Hasta el lugar se desplazó el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias que trasladó a la joven junto a su madre hasta un lugar más accesible como es el campo de fútbol de Veneguera, y allí se realizó una transferencia desde dicho helicóptero hasta la aeronave medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Además, participaron en las labores de rescate y aseguraron la toma de los dos helicópteros en el campo de fútbol los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Protección Civil de Mogán y agentes de la Policía Local. Una vez inmovilizada en el helicóptero medicalizado, se prestó asistencia a la menor y se procedió a su evacuación hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria para recibir atención médica por parte del pediatra de urgencias.

En una primera evaluación, el Servicio de Urgencias Canario determinó que la menor presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter grave.

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