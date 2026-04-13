Efemérides de hoy 13 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 13 de abril?

El 13 de abril de 1499, el papa Alejandro VI otorga una carta bulada autorizando al cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo, a fundar un colegio mayor-universidad en Alcalá de Henares, germen de la futura Universidad Complutense. El documento pontificio concedía a Cisneros el privilegio de crear un centro de estudios superiores dedicado a la enseñanza de Teología, Derecho Canónico y Artes, en un momento en el que los Reyes Católicos impulsaban la reorganización cultural y religiosa del reino tras el final de la Edad Media. La principal novedad de la Universidad de Alcalá, fundada en 1499 por iniciativa del cardenal Cisneros, fue su modelo innovador de “colegio-universidad”, en el que el Colegio Mayor de San Ildefonso actuaba al mismo tiempo como residencia, centro de estudios y cabeza administrativa de toda la institución, con un único rector para colegio y universidad.

La iniciativa de Cisneros respondía a un ambicioso proyecto humanista y reformador, concebido para formar al clero y a los nuevos cuadros administrativos del Estado, y situar a Castilla en la vanguardia intelectual europea. En torno al Colegio Mayor de San Ildefonso se desarrolló un modelo universitario innovador que convirtió a Alcalá de Henares en uno de los grandes focos culturales del Renacimiento español durante los siglos XVI y XVII. La bula de 1499 marcó así el nacimiento de una institución clave en la historia académica y cultural de España.

Un 13 de abril, el rey Enrique IV de Francia promulga el Edicto de Nantes, un decreto destinado a poner fin a más de tres décadas de guerras de religión entre católicos y protestantes que habían devastado el país desde mediados del siglo XVI. El edicto reconocía la libertad de conciencia y otorgaba a los protestantes —los hugonotes— un derecho limitado de culto, así como garantías civiles y jurídicas, al tiempo que mantenía el catolicismo como religión mayoritaria del reino. Considerado un hito temprano de la tolerancia religiosa en la Europa moderna, el Edicto de Nantes permitió una convivencia relativa entre ambas confesiones y sentó las bases para la pacificación y reconstrucción de Francia tras un largo periodo de violencia confesional.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 13 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 13 de abril?

1742.- Primera interpretación de 'El Mesías', de Haendel, en Dublín.

1870.- Inaugurado el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el MET.

1813.- Atentado frustrado contra Alfonso XIII cometido por el anarquista Sancho Alegre.

1919.- Masacre de Amritsar (India). Tropas británicas disparan contra un grupo de manifestantes desarmados en el parque de Jallianwala Bagh y causan casi 400 muertos y 1.000 heridos.

1943.- Descubierta en Katyn (URSS) una fosa con los cadáveres de 4.000 oficiales polacos ejecutados por los rusos.

1943.- Se escapan cuatro presos de la Prisión de Alcatraz, en la bahía de San Francisco (EE.UU.), considerada entre las cárceles más seguras del mundo.

1964.- Sidney Poitier se convierte en el primer afroamericano en ganar el Oscar al mejor actor, por su papel en 'Los lirios del valle'.

1974.- Western Union, en cooperación con la NASA y Hughes Aircraft, lanzan el primer satélite geoestacional comercial del mundo, el Westar 1.

1986.- Juan Pablo II, primer papa que visita una sinagoga, la de Roma.

1997.- Tiger Woods se convierte a los 21 años en el golfista más joven que gana el Masters de Augusta.

2024.- Irán lanza un ataque con 300 drones y misiles a Israel en respuesta al ataque contra su consulado en Siria.

¿Quién nació el 13 de abril?

1519.- Catalina de Médicis, regente de Francia.

1743.- Thomas Jefferson, tercer presidente de EE.UU.

1921.- Hans H. Thyssen-Bornemisza, empresario y coleccionista de arte suizo.

1923.- Fernando Lázaro Carreter, lingüista y director de la Real Academia Española.

1928.- José Agustín Goytisolo, escritor español.

1963.- Gari Kasparov, ajedrecista de nacionalidad rusa.

1996.- Laura Escanes, modelo e influencer española.

¿Quién murió el 13 de abril?

1695.- Jean de la Fontaine, fabulista francés.

1983.- Mercé Rodoreda, escritora española.

2003.- José Antonio Valverde, biólogo y fundador del Parque de Doñana.

2015.- Gunter Grass, escritor alemán.

2018.- Milos Forman, director de cine estadounidense de origen checo.

2020.- Landelino Lavilla, jurista y político español.

2023.- Carlos Tena, presentador y crítico musical español

¿Qué se celebra el 13 de abril?

Hoy, 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso.

Horóscopo del 13 de abril

Los nacidos el 13 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 13 de abril

Hoy, 13 de abril, se celebran los santos Hermenegildo y Quintiliano.